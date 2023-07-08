فريق رياضي إسرائيلي يصل السعودية للمشاركة في بطولة دولية

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، بأن فريق منتخب الفيفا الإسرائيلي، وصل أمس الجمعة، إلى السعودية للمشاركة في البطولة النهائية لبطولة العالم للاعبي الفيفا.





ووفق هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإن هذه هي البطولة الأولى التي تقام في المملكة ومن المتوقع أن تستمر حوالي أسبوعين.



فقد دخل الفريق الإسرائيلي المكون من ثلاثة لاعبين ومدرب ونائب مدير إلى أراضي المملكة العربية السعودية بجوازات سفر إسرائيلية وذلك عبر دولة الامارات. وقد تسنى ذلك بعد التنسيق مع منظمة كرة القدم العالمية (الفيفا)، التي تنظم الحدث في السعودية.



وقال مدير الفريق، تسفيكا كوسمان، بأنه كان على اتصال طوال الوقت بالمسؤولين من الاتحاد الدولي (الفيفا)، للتأكد من أن السعوديين سيسمحون لأعضاء الفريق الإسرائيلي بدخول المملكة من أجل المشاركة في البطولة.



وكان الفريق الإسرائيلي قد تلقى رسالة من الرابطة السعودية للرياضات الإلكترونية بالموافقة على دخوله الأراضي السعودية للمشاركة في البطولة بالرغم من ان الرسالة لم تذكر إسرائيل على وجه التحديد، لكنها قالت إنه تستطيع كافة المنتخبات دخول الأراضي السعودية للمشاركة.



وبحسب (مكان)، فإن جهات أمنية سعودية محلية ستتولى مهمة حماية أعضاء المنتخب الرياضي الإسرائيلي هناك.





وقال مدير الفريق الإسرائيلي إنهم "لا ينوون إخفاء رموزهم الإسرائيلية خلال البطولة نفسها، لكن من المحتمل ألا يبرزوها أثناء تجوالهم في الشوارع."





رام الله - دنيا الوطن