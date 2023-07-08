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دولي

مسيرات في مدن أميركية تنديداً بالعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني

مسيرات في مدن أميركية تنديداً بالعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني
مسيرات في مدن أميركية تنديداً بالعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
جابت مسيرات تضامنية شوارع ولايات نيويورك وباترسون وإلينوي الأميركية، تنديداً بالعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، ورفضاً لجرائم الاحتلال بحق مدينة ومخيم جنين.

وطالب المشاركون في المسيرات التي نظمت أمام مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك، وفي مدينة باترسون بولاية نيوجيرسي، ومدينة شيكاغو بولاية الينوي، بضرورة تدخل الإدارة الأميركية ومؤسسات صنع القرار في واشنطن، في لجم ومحاسبة سلطات الاحتلال على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، وإيقاف "ارهاب المستوطنين" بحق المواطنين الأبرياء.

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