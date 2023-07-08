مباشر | وزير الحكم المحلي يتفقد عدداً من المشاريع التطويرية في غزة

شؤون فلسطينية

طقس فلسطين: ارتفاع على درجات الحرارة

طقس فلسطين: ارتفاع على درجات الحرارة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون طقس فلسطين، اليوم السبت، حاراً نسبياً إلى حار، حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون طقس فلسطين لطيفاً في المناطق الجبلية دافئاً في بقية المناطق، والرياح غربية الى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون طقس فلسطين، يوم غدٍ الأحد، حار نسبياً إلى حار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، بحيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والاثنين، يكون طقس فلسطين حار نسبياً إلى حار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة بحيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

كما يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، الثلاثاء المقبل، بحيث تصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود ثلاث درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يعتقل شابيْن من سلواد والمغير شرق رام الله

الاحتلال يعتقل شابيْن من سلواد والمغير شرق رام الله

غوتيريش يرفض التراجع عن إدانته لإسرائيل في عدوانها على جنين

غوتيريش يرفض التراجع عن إدانته لإسرائيل في عدوانها على جنين

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم السبت

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم السبت

أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق غزة

أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق غزة

طقس فلسطين: ارتفاع على درجات الحرارة

طقس فلسطين: ارتفاع على درجات الحرارة

انخفاض طفيف على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

انخفاض طفيف على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

مجدلاني: من حق الشعب الفلسطيني الحفاظ على موارده الطبيعية

مجدلاني: من حق الشعب الفلسطيني الحفاظ على موارده الطبيعية

مصرع مواطن بحادث دعس في الخليل

مصرع مواطن بحادث دعس في الخليل

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مجدلاني: من حق الشعب الفلسطيني الحفاظ على موارده الطبيعية

مجدلاني: من حق الشعب الفلسطيني الحفاظ على موارده الطبيعية

مصرع مواطن بحادث دعس في الخليل

مصرع مواطن بحادث دعس في الخليل

&quot;التعليم العالي&quot; تناقش الأولويات الوطنية البحثية لقطاع العلوم الأساسية

"التعليم العالي" تناقش الأولويات الوطنية البحثية لقطاع العلوم الأساسية

الديمقراطية تنعي شهداء نابلس

الديمقراطية تنعي شهداء نابلس

شرطة المرور تُصدر تنويهاً بشأن شارع مسجد الشمعة شرق غزة

شرطة المرور تُصدر تنويهاً بشأن شارع مسجد الشمعة شرق غزة

الأشغال تواصل العمل في مخيم جنين لإصلاح وإعمار ما دمره الاحتلال

الأشغال تواصل العمل في مخيم جنين لإصلاح وإعمار ما دمره الاحتلال

العربية الفلسطينية تنعى الشهيدين مقبول وشاهين

العربية الفلسطينية تنعى الشهيدين مقبول وشاهين

الخارجية: فشل المجتمع الدولي بتنفيذ القرار 2334 شجع الحكومة الإسرائيلية لرفض إخلاء حومش

الخارجية: فشل المجتمع الدولي بتنفيذ القرار 2334 شجع الحكومة الإسرائيلية لرفض إخلاء حومش

منوعات

شاهد.. ياسمين صبري تتألق بإطلالة &quot;كاجول&quot; سعرها خيالي

شاهد.. ياسمين صبري تتألق بإطلالة "كاجول" سعرها خيالي

بالفيديو.. أحمد سعد ومحمد صلاح يرقصان على &quot;اليوم الحلو ده&quot;

بالفيديو.. أحمد سعد ومحمد صلاح يرقصان على "اليوم الحلو ده"

بسبب المشاهد الجريئة.. إيمان أيوب ترفض تقديم هذه الأدوار

بسبب المشاهد الجريئة.. إيمان أيوب ترفض تقديم هذه الأدوار

شاهد.. دينا الشربيني تستذكر والدها بكلمات مؤثرة

شاهد.. دينا الشربيني تستذكر والدها بكلمات مؤثرة

شاهد.. شاكيرا توجّه رسالة لحبيبها السابق بإطلالتها الأخيرة

شاهد.. شاكيرا توجّه رسالة لحبيبها السابق بإطلالتها الأخيرة

بالصور.. مايا دياب تتصدر الترند بظهور جريء ومثير لها

بالصور.. مايا دياب تتصدر الترند بظهور جريء ومثير لها

نجوى كرم تثير الجدل بما قالته عن إلغاء حفل حماقي وهيفاء بلبنان

نجوى كرم تثير الجدل بما قالته عن إلغاء حفل حماقي وهيفاء بلبنان

ما حقيقة تقديم فندق تابع لإسعاد يونس لحم (حمير)؟

ما حقيقة تقديم فندق تابع لإسعاد يونس لحم (حمير)؟

نادين نجيم تثير قلق جمهورها بسبب رسائل مؤثرة لأطفالها

نادين نجيم تثير قلق جمهورها بسبب رسائل مؤثرة لأطفالها

بالصور.. غادة عبد الرازق تتألق بحقيبة سعرها خيالي

بالصور.. غادة عبد الرازق تتألق بحقيبة سعرها خيالي

عربي

مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين جراء إطلاق نار شرقي لبنان

مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين جراء إطلاق نار شرقي لبنان

الحكومة العراقية تُعلن فتح تحقيق بقضية الإسرائيلية المُختطفة

الحكومة العراقية تُعلن فتح تحقيق بقضية الإسرائيلية المُختطفة

سوريا: مصرع 16 شخصاً جراء حادث سير في حمص

سوريا: مصرع 16 شخصاً جراء حادث سير في حمص

الجزائر تُقدم منحة بقيمة 30 مليون دولار لإعادة إعمار جنين

الجزائر تُقدم منحة بقيمة 30 مليون دولار لإعادة إعمار جنين