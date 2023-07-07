"التعليم العالي" تناقش الأولويات الوطنية البحثية لقطاع العلوم الأساسية

رام الله - دنيا الوطنعقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعاً مع الجهات ذات العلاقة لمناقشة الأولويات الوطنية البحثية لقطاع العلوم الأساسية.وشارك في اللقاء وكيل الوزارة د. بصري صالح، ونائب مدير عام التطوير والبحث العلمي د. أمين نواهضة وأسرة الإدارة العامة، وممثلون عن المؤسسات ذات العلاقة، وباحثون من مؤسسات التعليم العالي.وفي هذا السياق، أكد صالح حرص الوزارة، وبتوجيهات من الوزير أ. د. محمود أبو مويس؛ على تحديد الأولويات الوطنية البحثية لدعمها، مشدداً على أهمية الاستثمار في البحث العلمي التطبيقي المنتج؛ الذي ينعكس أثره على الارتقاء بالمجتمع الفلسطيني.ولفت إلى أن الوزارة تعطي الأولوية لدعم البحث العلمي المنسجم مع الأولويات الوطنية البحثية، مشيراً إلى أهمية تعزيز التعاون البحثي على الصعيد الدولي، وضرورة الاستفادة المُثلى للباحثين الفلسطينيين من البرامج الدولية مثل إيراسموس وهورايزون وسيسامي "السنكروترون".وأشار صالح إلى أهمية تحديث تخصصات العلوم الأساسية كالرياضيات والأحياء والكيمياء والفيزياء، وتشجيع الطلبة للالتحاق بها، كونه هناك تراجع في التحاق الطلبة بهذه التخصصات.