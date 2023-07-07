صحفي إسرائيلي: أعين الجيش متجهة نحو تحدٍ "مخاطره أعلى بكثير من جنين"





وتابع: بأن عناصر من رجال قوة رضوان التابعة لـ (حزب الله) والموجودين الآن في خيم داخل مناطق تسيطر عليها إسرائيل، يمثلون تهديدًا ينطوي على احتمالية تصعيد ومخاطر أعلى بكثير من جنين.





وأضاف بأن التحدي هو "إزالة خيم (حزب الله) اللبناني من الأراضي الإسرائيلية، ووفقًا لجميع المؤشرات سيحدث هذا بالفعل".