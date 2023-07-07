دولي

صحفي إسرائيلي: أعين الجيش متجهة نحو تحدٍ "مخاطره أعلى بكثير من جنين"

صحفي إسرائيلي: أعين الجيش متجهة نحو تحدٍ "مخاطره أعلى بكثير من جنين"
خيام وضعها حزب الله عند الحدود
رام الله - دنيا الوطن
قال الصحفي الإسرائيلي، ألون بن دافيد من صحيفة (معاريف)، إن "أعين الجيش متجهة بالفعل على التعامل مع التحدي القادم والأهم".

وأضاف بأن التحدي هو "إزالة خيم (حزب الله) اللبناني من الأراضي الإسرائيلية، ووفقًا لجميع المؤشرات سيحدث هذا بالفعل".

وتابع: بأن عناصر من رجال قوة رضوان التابعة لـ (حزب الله) والموجودين الآن في خيم داخل مناطق تسيطر عليها إسرائيل، يمثلون تهديدًا ينطوي على احتمالية تصعيد ومخاطر أعلى بكثير من جنين.

وكان الصحفي الإسرائيلي تسفي غوفر، من صحيفة (جروزالم بوست)، قال قبل يومين "الآن بعد العملية في جنين، عادت القضية الكبرى على الجبهة الشمالية".

وأضاف: (حزب الله) لا يزال لديه خيمة واحدة على الأقل نصبت في مناطق تقع تحت سيطرة إسرائيل، مع نشطاء مسلحين بداخلها.

وتابع: "لقد مر أكثر من شهر وسيتعين على منظومة الأمن التعامل معها قريباً".

أخبار ذات صلة

صحفي إسرائيلي: أعين الجيش متجهة نحو تحدٍ &quot;مخاطره أعلى بكثير من جنين&quot;

صحفي إسرائيلي: أعين الجيش متجهة نحو تحدٍ "مخاطره أعلى بكثير من جنين"

مسؤول صيني يقر بتحسن العلاقات مع واشنطن

مسؤول صيني يقر بتحسن العلاقات مع واشنطن

اجتماع بين أردوغان وزيلنسكي تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية

اجتماع بين أردوغان وزيلنسكي تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية

تفاصيل مكالمة هاتفية بين غالانت ووزير الدفاع الأميركي بشأن العدوان على جنين

تفاصيل مكالمة هاتفية بين غالانت ووزير الدفاع الأميركي بشأن العدوان على جنين

الأمم المتحدة تجدد إدانتها للعدوان على جنين وتطالب إسرائيل بتحمل مسؤولياتها

الأمم المتحدة تجدد إدانتها للعدوان على جنين وتطالب إسرائيل بتحمل مسؤولياتها

إيران تندد بالعدوان على جنين وتؤكد على دعمها لجبهة المقاومة

إيران تندد بالعدوان على جنين وتؤكد على دعمها لجبهة المقاومة

صورة: الكشف عن هوية الجندي القتيل في عملية كدوميم

صورة: الكشف عن هوية الجندي القتيل في عملية كدوميم

غالانت يعقب على إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان

غالانت يعقب على إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&quot;التعليم العالي&quot; تناقش الأولويات الوطنية البحثية لقطاع العلوم الأساسية

"التعليم العالي" تناقش الأولويات الوطنية البحثية لقطاع العلوم الأساسية

الديمقراطية تنعي شهداء نابلس

الديمقراطية تنعي شهداء نابلس

الأشغال تواصل العمل في مخيم جنين لإصلاح وإعمار ما دمره الاحتلال

الأشغال تواصل العمل في مخيم جنين لإصلاح وإعمار ما دمره الاحتلال

العربية الفلسطينية تنعى الشهيدين مقبول وشاهين

العربية الفلسطينية تنعى الشهيدين مقبول وشاهين

المالكي يستقبل وكيل وزارة الشؤون الخارجية الهندية

المالكي يستقبل وكيل وزارة الشؤون الخارجية الهندية

شاهد: وزير الحكم المحلي يتفقد عدداً من المشاريع في قطاع غزة

شاهد: وزير الحكم المحلي يتفقد عدداً من المشاريع في قطاع غزة

صور.. خمس إصابات برصاص الاحتلال خلال قمعه لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية

صور.. خمس إصابات برصاص الاحتلال خلال قمعه لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية

إصابات بمواجهات مع الاحتلال في مناطق متفرقة بالضفة

إصابات بمواجهات مع الاحتلال في مناطق متفرقة بالضفة

منوعات

شاهد.. ياسمين صبري تتألق بإطلالة &quot;كاجول&quot; سعرها خيالي

شاهد.. ياسمين صبري تتألق بإطلالة "كاجول" سعرها خيالي

بالفيديو.. أحمد سعد ومحمد صلاح يرقصان على &quot;اليوم الحلو ده&quot;

بالفيديو.. أحمد سعد ومحمد صلاح يرقصان على "اليوم الحلو ده"

بسبب المشاهد الجريئة.. إيمان أيوب ترفض تقديم هذه الأدوار

بسبب المشاهد الجريئة.. إيمان أيوب ترفض تقديم هذه الأدوار

شاهد.. دينا الشربيني تستذكر والدها بكلمات مؤثرة

شاهد.. دينا الشربيني تستذكر والدها بكلمات مؤثرة

شاهد.. شاكيرا توجّه رسالة لحبيبها السابق بإطلالتها الأخيرة

شاهد.. شاكيرا توجّه رسالة لحبيبها السابق بإطلالتها الأخيرة

بالصور.. مايا دياب تتصدر الترند بظهور جريء ومثير لها

بالصور.. مايا دياب تتصدر الترند بظهور جريء ومثير لها

نجوى كرم تثير الجدل بما قالته عن إلغاء حفل حماقي وهيفاء بلبنان

نجوى كرم تثير الجدل بما قالته عن إلغاء حفل حماقي وهيفاء بلبنان

ما حقيقة تقديم فندق تابع لإسعاد يونس لحم (حمير)؟

ما حقيقة تقديم فندق تابع لإسعاد يونس لحم (حمير)؟

نادين نجيم تثير قلق جمهورها بسبب رسائل مؤثرة لأطفالها

نادين نجيم تثير قلق جمهورها بسبب رسائل مؤثرة لأطفالها

بالصور.. غادة عبد الرازق تتألق بحقيبة سعرها خيالي

بالصور.. غادة عبد الرازق تتألق بحقيبة سعرها خيالي

عربي

سوريا: مصرع 16 شخصاً جراء حادث سير في حمص

سوريا: مصرع 16 شخصاً جراء حادث سير في حمص

الجزائر تُقدم منحة بقيمة 30 مليون دولار لإعادة إعمار جنين

الجزائر تُقدم منحة بقيمة 30 مليون دولار لإعادة إعمار جنين

صحيفة إسرائيلية: سلاح الجو هاجم دمشق الليلة ولم يتم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي

صحيفة إسرائيلية: سلاح الجو هاجم دمشق الليلة ولم يتم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي

شاهد: قصف إسرائيلي يستهدف محيط بلدة كفرشوبا الحدودية اللبنانية

شاهد: قصف إسرائيلي يستهدف محيط بلدة كفرشوبا الحدودية اللبنانية