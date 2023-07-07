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الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يجري محادثة هاتفية مع رئيس وزراء باكستان

رام الله - دنيا الوطن
أجرى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، محادثة هاتفية مع رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، شهباز شريف.

واستعرض الطرفان الجوانب المتعلقة بالحادثة الأخيرة لتدنيس نسخة من المصحف الشريف في السويد، واستجابة منظمة التعاون الإسلامي من خلال عقد الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي بقيادة المملكة العربية السعودية.

وأطلع الأمين العام رئيس مجلس الوزراء على مداولات الاجتماع الاستثنائي. 

وفي هذا الصدد، أبلغ رئيس الوزراء الأمين العام باعتماد البرلمان الباكستاني المكون من غرفتين في 6 تموز/يوليو 2023، قرارًا يطالب الحكومة السويدية باتخاذ إجراءات ضد مرتكب مثل هذا العمل الشنيع الذي لم يكن له ما يبرره على الإطلاق بموجب القانون، وذلك بذريعة حرية التعبير.

كما طالب رئيس الوزراء الأمين العام ببذل جهود من خلال الأمم المتحدة ضد مثل هذه الأعمال الدنيئة.

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