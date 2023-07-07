الاحتلال يفرج عن القيادي في حماس حسن يوسف الأحد المقبل
من المقرر أن تفرج سلطات الاحتلال الإسرائيلي يوم الأحد المقبل، عن الأسير القيادي في حركة حماس الشيخ حسن يوسف.
وقال أويس نجل يوسف: "سيتم الإفراج عن الوالد الشيخ حسن يوسف يوم الأحد الموافق 09 تموز/ يوليو، وسيكون الاستقبال في قاعة نادي بيتونيا لمدة يومين من بعد صلاة العصر حتى الساعة العاشرة ليلاً".
واعتقلت قوات الاحتلال يوسف في 13 من شهر كانون الأول/ديسمبر لعام 2021، من منزله في بلدة بيتونيا غرب رام الله عقب اقتحام البلدة بقوات كبيرة.
يشار إلى أن يوسف أمضى 24 عاما في سجون الاحتلال، تعرض خلالها لـ20 اعتقال.
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