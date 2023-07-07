الاحتلال يفرج عن القيادي في حماس حسن يوسف الأحد المقبل

رام الله - دنيا الوطنمن المقرر أن تفرج سلطات الاحتلال الإسرائيلي يوم الأحد المقبل، عن الأسير القيادي في حركة حماس الشيخ حسن يوسف.وقال أويس نجل يوسف: "سيتم الإفراج عن الوالد الشيخ حسن يوسف يوم الأحد الموافق 09 تموز/ يوليو، وسيكون الاستقبال في قاعة نادي بيتونيا لمدة يومين من بعد صلاة العصر حتى الساعة العاشرة ليلاً".واعتقلت قوات الاحتلال يوسف في 13 من شهر كانون الأول/ديسمبر لعام 2021، من منزله في بلدة بيتونيا غرب رام الله عقب اقتحام البلدة بقوات كبيرة.يشار إلى أن يوسف أمضى 24 عاما في سجون الاحتلال، تعرض خلالها لـ20 اعتقال.