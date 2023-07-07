العربية الفلسطينية تنعى الشهيدين مقبول وشاهين

رام الله - دنيا الوطننعت الجبهة العربية الفلسطينية الشابين حمزة مؤيد مقبول، والشهيد خيري محمد شاهين الذين اغتالتهما قوات الاحتلال في البلدة القديمة بمدينة نابلس صباح اليوم.وقالت الجبهة في تصريح صحفي لها، ان الاحتلال يواصل ارتكاب جرائمه بحق شعبنا متوهما ان بجرائمه هذه قادر على كسر ارادة شعبنا وثنيه عن مواصلة نضاله المشروع، ومتناسيا دروس وعبر التاريخ بان الشهداء هم محرك الثورة وان كل شهيد يرتقي يزيد من تصميم شعبنا واصراره على تحقيق النصر، والوفاء بالعهد للشهداء بان دمائهم لم ولن تذهب هدرا وان تضحياتهم الجسام كانت الطريق نحو تحقيق الاهداف التي امنوا بها وقضوا من اجلها .واضافت الجبهة، اننا ونحن نترحم على روح الشهيدين مقبول وشاهين متوجهين بالعزاء لذويهم واصدقائهم ومحبيهم فإننا نهيب بجماهير شعبنا بالتصدي لجرائم الاحتلال وإدامة الاشتباك معه وتصعيد كل اشكال المواجهة مع هذا المحتل الغاصب وفي كافة اماكن التماس، لندفعه الى الادراك ان هذا الشعب لن يموت وانه يمتلك من المخزون النضالي ما يكفي لكنس الاحتلال وانتزاع الحرية.