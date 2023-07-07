الخارجية: فشل المجتمع الدولي بتنفيذ القرار 2334 شجع الحكومة الإسرائيلية لرفض إخلاء حومش





وتعتبر الوزارة وفق بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، هذا الرد اعترافاً بتورط الحكومة الإسرائيلية في إعادة المستوطنين للبؤرة ودعمهم في البناء الاستيطاني داخلها، وإمعاناً إسرائيلياً رسمياً في تعميق وتوسيع الاستيطان وشرعنة عشرات البؤر العشوائية التي أقامها غلاة المستوطنين وجمعياتهم المختلفة والتي يستخدمونها قواعد لممارسة الإرهاب ضد المواطنين الفلسطينيين وارضهم ومنازلهم وممتلكاتهم .





وترى الوزارة أيضا ان هذا القرار استخفاف بالمواقف والمطالبات الدولية والأمريكية التي دعت لإخلاء (حومش)، ومزيداً من التمرد على قرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة.





وتؤكد الوزارة أن فشل المجتمع الدولي في احترام وحماية القانون الدولي وتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة خاصة القرار 2334 يشجع دولة الاحتلال على ارتكاب المزيد من جرائم الاستيطان . ويوفر لها الوقت الكافي لتقويض فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين وتحقيق السلام.



رام الله - دنيا الوطنتدين وزارة الخارجية والمغتربين قرار الحكومة الإسرائيلية رفض إخلاء بؤرة (حومش) الاستيطانية، وذلك في ردها على ما تسمى المحكمة العليا الإسرائيلية.