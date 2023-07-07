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مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين جراء إطلاق نار شرقي لبنان

مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين جراء إطلاق نار شرقي لبنان
من مكان حادثة إطلاق النار شرقي لبنان
رام الله - دنيا الوطن
نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصدر أمني لبناني، قوله، إن شخصين قتلا وأصيب ثلاثة آخرون جراء إطلاق نار قرب مسجد في مدينة بر الياس.

ووفق مصدر أمني، فإن المعلومات الأولية تشير إلى أن الأمر يرجع لنزاع شخصي، حسب ما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام التي تديرها الدولة في لبنان.

وأضافت بأن إطلاق النار وقع قرب مسجد في بر إلياس، وأن قوات الجيش توجهت للموقع، مشيرة إلى أن مطلق النار أصيب "أثناء توقيف" الجيش له.



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