نقابة موظفي غزة: نرفض رفضاً قاطعاً استمرار تأخير صرف رواتب موظفينا





وقال البيان: "نقابة الموظفين في القطاع العام تعتبر أن تعزيز صمود شعبنا وموظفيه هو تعزيز لمقاومتنا الصامدة في وجه الاحتلال في كل أماكن تواجده، خاصة في قطاع غزة الصامد الذي يواجه الحصار وعربدة الاحتلال".



رام الله - دنيا الوطنأعلنت نقابة الموظفين في قطاع غزة، رفضها رفضاً قاطعاً استمرار تأخير صرف رواتب موظفيها.وطالبت في بيان لها وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، اليوم الجمعة، متابعة العمل الحكومي بصرفها بأسرع وقت.كما أعلنت رفضهاً بشكل مطلق أي حديث عن تخفيض نسبة الصرف الحالية، "مهما كانت الظروف، بل نطالب بزيادتها حتى الوصول إلى الراتب الكامل".وأكدت النقابة لجميع الموظفين والموظفات، أن "النقابة ستلجأ لكل الأساليب وستطرق كل الأبواب من أجل تحصيل حقوقهم، وتحقيق العيش الكريم لهم ولأسرهم".