الحكومة العراقية تُعلن فتح تحقيق بقضية الإسرائيلية المُختطفة

رام الله - دنيا الوطنأعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، اليوم الجمعة، بأن الحكومة فتحت تحقيقاً متعلقاً بخطف امرأة تحمل الجنسيتين الإسرائيلية والروسية.وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه تم اختطاف الباحثة الإسرائيلية-الروسية، إليزابيث تسوركوف في بغداد قبل أربعة أشهر على يد جماعات شيعية ولا تزال على قيد الحياة، محملاً العراق المسؤولية عن مصيرها وسلامتها.وقال المتحدث لقناة تلفزيونية عراقية ورداً على سؤال عن تسوركوف: إن "الحكومة العراقية فعلا تقوم بإجراء تحقيق رسمي".وأضاف العوادي "بما أن هذه القضية على هذا المستوى... ومتداخلة بالتالي لا يوجد أي تصريح رسمي بهذا الخصوص إلى أن تكمل الحكومة العراقية تحقيقاتها الرسمية وتصل إلى نتائج".وتابع في المقابلة أنه "بعد ذلك إن شاء الله سيكون هناك بيانات أو مواقف رسمية من قبل الحكومة العراقية"، وفق ما نقلت قناة (المملكة).وحمّل مكتب نتنياهو في بيان كتائب (حزب الله) العراقية مسؤولية هذه القضية قائلاً إن "إليزابيت تسوركوف، المواطنة الإسرائيلية-الروسية التي اختفت قبل بضعة أشهر في العراق، محتجزة لدى ميليشيا كتائب حزب الله الشيعية".وكتائب حزب الله هي واحدة من أبرز فصائل الحشد الشعبي.