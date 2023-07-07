مسؤول صيني يقر بتحسن العلاقات مع واشنطن

رام الله - دنيا الوطنالتقى رئيس الوزراء الصيني، لي تشيانغ، اليوم الجمعة، وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين في بكين.ولفت المسؤول الصيني إلى تحسن محتمل في العلاقات المتوترة بين بكين وواشنطن، وفق ما نقل موقع (العربية).وحسب (فرانس برس) قال لي تشيانغ: "أمس حين وصلتِ إلى مطارنا وخرجت من الطائرة، رأينا قوس قزح... أعتقد أن هذا يمكن أن ينطبق أيضاً على العلاقات بين الصين والولايات المتحدة"، مضيفاً: "بعدما شهدنا فترة من الرياح والمطر، يمكننا بالتأكيد أن نرى قوس قزح".يأتي ذلك فيما دعت يلين إلى "منافسة سليمة" مع الصين معربة عن الأمل في عدم ترك "الخلافات" تتسبب "بتدهور غير مجد" للعلاقات بين البلدين.وأضافت خلال لقاء مع لي تشيانغ بقصر الشعب في بكين: "نسعى إلى منافسة اقتصادية سليمة، لا يحصد الأقوى فيها كل الغنائم، مع مجموعة من القواعد المنصفة يمكن أن يستفيد منها البلدان مع الوقت".وفي وقت سابق، أكدت في تصريحات أمام ممثلي شركات أميركية بالصين أن فك الارتباط بين أكبر اقتصادين في العالم "عملياً مستحيل".