اجتماع بين أردوغان وزيلنسكي تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية





ووفق وسائل إعلام أوروبية، فإن روسيا ترى أنه "لا سبب" لتمديده عند انتهائه في 17 يوليو/تموز المقبل.



وقال مسؤول تركي كبير إنه إلى جانب اتفاق الحبوب وتبادل محتمل للأسرى، سيناقش أردوغان وزيلينسكي الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).



يشار إلى أن تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، تمكنت من الحفاظ على علاقات ودية مع كل من أوكرانيا وروسيا خلال الحرب الدائرة منذ نحو 16 شهرا، وساهمت العام الماضي في التوسط لإبرام اتفاق لتبادل الأسرى.



رام الله - دنيا الوطنمن المنتظر أن يناقش الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان، والأوكراني، فولوديمير زيلنسكي خلال اجتماع بينهما، سبل تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية.