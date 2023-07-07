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شؤون فلسطينية

الصالحي يتلقى اتصالاَ من زعيم حزب العمال التونسي

الصالحي يتلقى اتصالاَ من زعيم حزب العمال التونسي
رام الله - دنيا الوطن
تلقى بسام الصالحي، الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني، اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفياً من حمة الهمامي الأمين العام لحزب العمال التونسي، أعرب خلاله الهمامي عن تضامن حزبه والشعب التونسي مع أهالي مخيم جنين وعموم الشعب الفلسطيني، وعن الدعم المطلق لمقاومته المشروعة ضد الاحتلال ودفاعاَ عن حقوقه الوطنية العادلة.

كما أكد الهمامي على أن دعم القضية الفلسطينية ومناهضة كل أشكال التطبيع مع دولة الاحتلال، ستكون قضية مركزية في أعمال المؤتمر العام لحزب العمال التونسي الذي يفتتح اليوم الجمعة في العاصمة التونسية.

بدوره أطلع بسام الصالحي الهمامي على آخر التطورات السياسية التي تمر بها القضية الفلسطينية وأهم التحديات والمخاطر التي تواجهها، والأوضاع والمعاناة اليومية التي يعيشها الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل ممارسات حكومة الاحتلال الفاشية واستمرار الحرب المفتوحة على شعبنا، وآخرها ما تعرض له مخيم جنين من عدوان وحشي ودموي.

كما شكر الصالحي باسم حزب الشعب، موقف وتضامن الرفاق والشعب التونسي مع شعبنا، مشدداَ على أهمية تصعيد النضال لمواجهة التطبيع وتعزيز دعم صمود ونضال شعبنا، متمنياَ أن تتكلل أعمال مؤتمر الأشقاء في حزب العمال بالنجاح والتقدم.

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