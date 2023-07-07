عاجل

  • قوات الاحتلال تُسلم جثمان الشهيد علاء قيسية من مدينة الظاهرية بالخليل المحتجز منذ أواخر آيار/مايو الماضي

شؤون فلسطينية

صور..سفينة "حنظلة" لكسر الحصار عن غزة تتجه إلى كارديف وبعدها للعديد من الموانئ الأوروبية

صور..سفينة "حنظلة" لكسر الحصار عن غزة تتجه إلى كارديف وبعدها للعديد من الموانئ الأوروبية
سفينة حنظلة لكسر الحصار
رام الله - دنيا الوطن
أبحرت السفينة النرويجية "حنظلة" التضامنية مع قطاع غزة من ميناء ليفربول (شمال غرب إنجلترا)، نحو مقاطعة ويلز جنوب غرب المملكة المتحدة، حيث ستتوقف في ميناء كاريدف (عاصمة ويلز) وسيتم تنظيم عدد من الفعاليات التضامنية والتوعوية يشارك فيها أنصار فلسطين ونشطاء من الحركات التضامنية.

وينظم رحلة السفينة تحالف أسطول الحرية، وتهدف لزيادة الوعي بجريمة الحصار المفروض على غزة، وزيادة الضغط الشعبي على دولة الاحتلال، ولتوفير الدعم في المجتمعات الأوروبية لمشروع كسر الحصار الذي يتبناه التحالف من أجل كسر الحصار
البحري المفروض على غزة.

ومن المتوقع أن تمكث "حنظلة" في كارديف إلى يوم الاثنين المقبل، ثم الإبحار إلى مدينة بريستول جنوب غرب إنجلترا التي ستحتضن على مدار عشرة أيام برنامجا حافلا من الفعاليات والندوات الثقافية والنشاطات الفنية والموسيقية الداعمة للحق الفلسطيني والرامية للتعريف بمعاناة أهالي قطاع غزة.

وتتضمن كذلك عرضا لفيلم وثائقي عن محاولات كسر الحصار وندوة سياسية حول أهمية الجهود الشعبية لكسر الحصار.

وقال زاهر بيراوي، رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة (العضو المؤسس في تحالف أسطول الحرية)، إن الحملة الجديدة لكسر الحصار البحري عن غزة وتسيير سفينة "حنظلة" التي انطلقت من النرويج جاء استجابة لنداء مؤسسات المجتمع المدني في قطاع غزة، وتأكيدا بأن تحالف أسطول الحرية وكل النشطاء والمتضامنين حول العالم ما زالوا على عهد الوفاء لغزة، وأنهم مستعدون لتكرار محاولات الإبحار لتحدي الحصار المفروض على قطاع غزة ولتعرية عنصرية وظلم دولة الاحتلال.

وأكد بيراوي أن سفينة "حنظلة" ستتابع إبحارها إلى العديد من الموانئ الأوروبية على مدار شهرين مستهدفة زيادة الوعي بمعاناة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال والحصار ورفع درجة الاهتمام والعمل التضامني في المجتمعات الأوروبية لزيادة الضغط على الحكومات الأوروبية للقيام بواجبها في إنهاء جريمة الحصار.

وقال إن "تحالف أسطول الحرية سيعلن لاحقا عن خطته للإبحار باتجاه شرق البحر المتوسط لتنفيذ محاولة جديدة لكسر الحصار الظالم عن غزة".

وتحالف أسطول الحرية حركة تضامن شعبية ويتكون من عدد من المنظمات التضامنية من أكثر من 12 دولة حول العالم وتتركز جهودها على محاولات كسر الحصار البحري غير القانوني عن غزة وعلى إظهار بشاعة الجريمة الإسرائيلية الممتدة منذ عام 2006، وقد نظم التحالف العديد من حملات كسر الحصار البحري كان أبرزها سفينة "مافي مرمرة" التركية وأخواتها من السفن الدولية التي تم مهاجمتها والاعتداء عليها من قبل البحرية الإسرائيلية عام 2010.



أخبار ذات صلة

الصالحي يتلقى اتصالاَ من زعيم حزب العمال التونسي

الصالحي يتلقى اتصالاَ من زعيم حزب العمال التونسي

طالع: كشف &quot;تنسيقات مصرية&quot; للسفر عبر معبر رفح يوم الأحد

طالع: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الأحد

صور..سفينة &quot;حنظلة&quot; لكسر الحصار عن غزة تتجه إلى كارديف وبعدها للعديد من الموانئ الأوروبية

صور..سفينة "حنظلة" لكسر الحصار عن غزة تتجه إلى كارديف وبعدها للعديد من الموانئ الأوروبية

المالكي يستقبل وكيل وزارة الشؤون الخارجية الهندية

المالكي يستقبل وكيل وزارة الشؤون الخارجية الهندية

شاهد: وزير الحكم المحلي يتفقد عدداً من المشاريع في قطاع غزة

شاهد: وزير الحكم المحلي يتفقد عدداً من المشاريع في قطاع غزة

فيديو.. استشهاد مواطن برصاص الاحتلال شمال رام الله

فيديو.. استشهاد مواطن برصاص الاحتلال شمال رام الله

صور.. خمس إصابات برصاص الاحتلال خلال قمعه لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية

صور.. خمس إصابات برصاص الاحتلال خلال قمعه لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية

تفاصيل لقاء اشتية ووزير الخارجية العُماني في رام الله

تفاصيل لقاء اشتية ووزير الخارجية العُماني في رام الله

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

المالكي يستقبل وكيل وزارة الشؤون الخارجية الهندية

المالكي يستقبل وكيل وزارة الشؤون الخارجية الهندية

النيابة العامة تواصل أعمال مؤتمرها السنوي الحادي عشر لليوم الثاني

النيابة العامة تواصل أعمال مؤتمرها السنوي الحادي عشر لليوم الثاني

50 ألف مصلٍ يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

50 ألف مصلٍ يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

تفاصيل لقاء الشيخ بوزير خارجية سلطنة عُمان في رام الله

تفاصيل لقاء الشيخ بوزير خارجية سلطنة عُمان في رام الله

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في صور باهر بالقدس المحتلة

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في صور باهر بالقدس المحتلة

اشتية يشكر الجزائر والإمارات لمساهمتهما في إعادة إعمار جنين

اشتية يشكر الجزائر والإمارات لمساهمتهما في إعادة إعمار جنين

جماهير غفيرة في نابلس تشيّع جثماني الشهيدين مقبول وشاهين

جماهير غفيرة في نابلس تشيّع جثماني الشهيدين مقبول وشاهين

وزارة القدس: تبرئة الشرطي قاتل الشهيد الحلاق تشجيع على المزيد من الجرائم

وزارة القدس: تبرئة الشرطي قاتل الشهيد الحلاق تشجيع على المزيد من الجرائم

منوعات

شاهد.. ياسمين صبري تتألق بإطلالة &quot;كاجول&quot; سعرها خيالي

شاهد.. ياسمين صبري تتألق بإطلالة "كاجول" سعرها خيالي

بالفيديو.. أحمد سعد ومحمد صلاح يرقصان على &quot;اليوم الحلو ده&quot;

بالفيديو.. أحمد سعد ومحمد صلاح يرقصان على "اليوم الحلو ده"

بسبب المشاهد الجريئة.. إيمان أيوب ترفض تقديم هذه الأدوار

بسبب المشاهد الجريئة.. إيمان أيوب ترفض تقديم هذه الأدوار

شاهد.. دينا الشربيني تستذكر والدها بكلمات مؤثرة

شاهد.. دينا الشربيني تستذكر والدها بكلمات مؤثرة

شاهد.. شاكيرا توجّه رسالة لحبيبها السابق بإطلالتها الأخيرة

شاهد.. شاكيرا توجّه رسالة لحبيبها السابق بإطلالتها الأخيرة

بالصور.. مايا دياب تتصدر الترند بظهور جريء ومثير لها

بالصور.. مايا دياب تتصدر الترند بظهور جريء ومثير لها

نجوى كرم تثير الجدل بما قالته عن إلغاء حفل حماقي وهيفاء بلبنان

نجوى كرم تثير الجدل بما قالته عن إلغاء حفل حماقي وهيفاء بلبنان

ما حقيقة تقديم فندق تابع لإسعاد يونس لحم (حمير)؟

ما حقيقة تقديم فندق تابع لإسعاد يونس لحم (حمير)؟

نادين نجيم تثير قلق جمهورها بسبب رسائل مؤثرة لأطفالها

نادين نجيم تثير قلق جمهورها بسبب رسائل مؤثرة لأطفالها

بالصور.. غادة عبد الرازق تتألق بحقيبة سعرها خيالي

بالصور.. غادة عبد الرازق تتألق بحقيبة سعرها خيالي

عربي

سوريا: مصرع 16 شخصاً جراء حادث سير في حمص

سوريا: مصرع 16 شخصاً جراء حادث سير في حمص

الجزائر تُقدم منحة بقيمة 30 مليون دولار لإعادة إعمار جنين

الجزائر تُقدم منحة بقيمة 30 مليون دولار لإعادة إعمار جنين

صحيفة إسرائيلية: سلاح الجو هاجم دمشق الليلة ولم يتم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي

صحيفة إسرائيلية: سلاح الجو هاجم دمشق الليلة ولم يتم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي

شاهد: قصف إسرائيلي يستهدف محيط بلدة كفرشوبا الحدودية اللبنانية

شاهد: قصف إسرائيلي يستهدف محيط بلدة كفرشوبا الحدودية اللبنانية