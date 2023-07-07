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شؤون فلسطينية

المالكي يستقبل وكيل وزارة الشؤون الخارجية الهندية

المالكي يستقبل وكيل وزارة الشؤون الخارجية الهندية
جانب من الاجتماع
رام الله - دنيا الوطن
استقبل وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي، اليوم الجمعة في مقر الوزارة بمدينة رام الله، وكيل وزارة الشؤون الخارجية الهندية د. أوصاف سعيد والوفد المرافق له.

وأشاد الوزير المالكي بالعلاقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقين، وثمّن على الدعم التنموي والمشاريع الهندية المقدمة لدولة فلسطين، خاصةً مشروع المعهد الدبلوماسي. 

كما وأكد على رغبتنا بتطوير علاقتنا الثنائية في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك لما فيه من مصلحة مشتركة لشعبينا الصديقين، مُشدداً على أهمية تكثيف الزيارات الرسمية، ليس فقط على المستوى السياسي، بل على جميع المستويات الرسمية والشعبية. 

وأضاف أن من المهم المضي قدماً نحو عقد جلسة المشاورات السياسية، واللجنة الفلسطينية-الهندية المشتركة على المستوى الوزاري بأقرب وقت.

كما واستعرض المالكي الأوضاع السياسية والميدانية على الساحة الفلسطينية، مُتطرقاً الى الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة في الأرض الفلسطينية المحتلة لحقوق شعبنا، مما يؤدي الى وأد أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران/يونيو من العام 1967.

من جانبه، أكد وكيل وزارة الشؤون الخارجية الهندية د. أوصاف سعيد على موقف بلاده الثابت والداعم والتاريخي تجاه القضية الفلسطينية، وفق مبدأ حل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية، والتزام بلاده بتقديم الدعم لدولة فلسطين وشعبها في مختلف المجالات التي تخدم دولة فلسطين وشعبها. 

كما ووجه دعوة للوزير المالكي لزيارة جمهورية الهند ولقاء نظيره في المستقبل القريب.

وحضر الاجتماع من الجانب الفلسطيني وكيل الوزارة د. أمل جادو شكعة، رئيس قطاع العلاقات الثنائية لشؤون آسيا وافريقيا والباسفيك مستشار أول رنا أبو حاكمة، وحدة الإعلام إيهاب عمر، ومن مكتب الوزير سكرتير ثالث زينة المصري، وملحق دبلوماسي رنا أبو عين. 

ومن الجانب الهندي رئيس مكتب تمثيل جمهورية الهند لدى دولة فلسطين السيدة رينو ياداف، ووكيل مساعد لدائرة غرب آسيا وشمال افريقيا السيد د. براديب راجبورهيت.

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