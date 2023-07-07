شاهد: وزير الحكم المحلي يتفقد عدداً من المشاريع في قطاع غزة

أكد وزير الحكم المحلي، م. مجدي الصالح، على استعداد صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية لإطلاق المرحلة الرابعة من برنامج تطوير البلديات منتصف الشهر الجاري والممولة من مجموعة من الشركاء المانحين والحكومة الفلسطينية والتي سيقوم الصندوق من خلالها بتنفيذ مجموعة من المشاريع بتكلفة تقدر ب 100 مليون يورو والتي من المتوقع أن ترتفع إلى 130 مليون يورو بعد تجنيد المزيد من الأموال خلال العام القادم.





‎واختتم الصالح يوم الجمعة جولة في قطاع غزة، استمرت ثلاثة أيام، شارك فيها في افتتاح آخر المشاريع التابعة للمرحلة الثالثة من برنامج تطوير البلديات، والذي بلغت قيمتها 40 مليون يورو.





وتم تنفيذها خلال الثلاثة أعوام الماضية والتي كانت مقسمة الى 25.5 مليون يورو لدعم مشاريع البنية التحتية و 15 مليون تمويل إضافي للدعم الطارئ للخدمات البلدية عبر تنفيذ مشاريع كثيفة العمالة لخلق فرص عمل مؤقتة من اجل المساهمة في التخفيف من اثار ارتفاع البطالة.





‎وتم خلال الزيارة الميدانية للوزير الصالح ومدير عام صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية أ. محمد الرمحي الى مدينة غزة، ومحافظ غزة أ. ابراهيم ابو النجا.





‎تم خلال الزيارة تفقد مجموعة من المشاريع التطويرية التي تم تنفيذها خلال المرحلة الثالثة من البرنامج، منها مشروع تطوير شارع شملخ (كردش) والذي بلغت قيمته حوالي 400 ألف يورو لرصف مجموعة من الطرق وتطوير البنية التحتية فيها.





كما قام وزير الحكم المحلي بإسدال الستار عن لوحة جدارية رمزية على شاطئ بحر غزة بمناسبة الانتهاء من تنفيذ 630 مشروع خاصة بالتشغيل والصيانة كثيفة العمالة وفرت ما يزيد عن 6300 فرصة عمل للشباب الفلسطيني من ضمنهم حوالي 1100 فرصة عمل خاصة بالنساء.





‎وتم ضمن الزيارات وضع حجر الأساس لمشروع تطوير الواجهة البحرية. والذي يعد من المشاريع النوعية والتي سيتم تنفيذها للمرة الأولى في مدينة غزة.





وقد تم تصميم هذا المشروع باستخدام تطبيقات التصميم المتمحور حول الإنسان والتي تعتبر بمثابة أدوات عالمية مبتكرة للتصميم بمشاركة مجموعة من الشباب والشابات. وتبلغ المساحة الإجمالية للمنطقة المراد تطويرها حوالي 3420 متراُ مربعا وسيتم تنفيذ المشروع من خلال صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية وبتمويل من الوكالة التنمية الألمانية GIZ.





كما شارك الصالح في زيارة تفقدية لبعض أجزاء مشروع إدارة النفايات الصلبة في قطاع غزة التي شملت زيارة مشروع اغلاق مكب دير البلح المركزي للنفايات الصلبة و مشروع اغلاق مكب نفايات عشوائي في الحي النمساوي بمدينة خانيونس، بالإضافة الى زيارة محطة ترحيل النفايات الصلبة في مدينة رفح للاطلاع على المعدات التي تم توريدها.





كما افتتح وزير الحكم المحلي، م. مجدي الصالح اليوم عددا من المشاريع التطويرية في بلديات قطاع غزة بالمشاركة مع الهيئة العامة للشؤون المدنية، من خلال القيام بزيارة ميدانية مشتركة افتتح خلالها الوزير الصالح مكباً للنفايات وتحويله لحديقة كبيرة في محافظة الوسطى دير البلح، بحضور رئيس اللجنة المدنية في غزة اياد نصر ووفداً من الهيئة.

كما وتقدم الوزير مجدي الصالح بالشكر للجهود الكبيرة التي قام بها الوزير حسين الشيخ من خلال توجيهاته وتعليماته لطواقم الهيئة في المحافظات الجنوبية بتذليل كافة العقبات، ومساهمتهم الفاعلة من اجل إنجاز هذه المشاريع الهامة التي تخدم أبناء شعبنا في غزة.





من الجدير ذكره ان مشروع إدارة النفايات الصلبة هو مشروع يخدم 17 بلدية في قطاع غزة بتكلفة تقدر 35 مليون يورو تم الانتهاء من تنفيذه حديثا.





‎إلى جانب ذلك تم توقيع عقود تنفيذ مشاريع هامة واستراتيجية لخدمة محافظات الوطن الجنوبية بتمويل عبر وزارة الحكم المحلي.





































































































رام الله - دنيا الوطن