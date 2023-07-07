إصابة حرجة جداً برصاص الاحتلال شمال رام الله

أصيب مواطن بجراح حرجة جداً عصر اليوم الجمعة، بعد استهدافه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية أم صفا شمال رام الله.





وقال عضو مجلس قروي أم صفا، محمد بحر، إن جنود الاحتلال أطلقوا النار على الشاب، وأصابوه في منطقة البطن، خلال تواجده في المنطقة الشمالية من القرية المعروفة باسم "الراس"، فيما وصفت وزارة الصحة الإصابة بالحرجة جدا، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).





وشهدت أم صفا منذ ساعات الظهيرة تواجدا مكثفا لقوات الاحتلال، بالتزامن مع صلاة الجمعة التي أداها أهالي القرية في ساحة المجلس القروي، تمهيداً للانطلاق في مسيرة احتجاجا على إقامة بؤرة استيطانية قرب المدخل الجنوبي للبلدة.





وأوضح بحر، أن جيش الاحتلال أغلق كافة مداخل أم صفا، ونشر جنوده فوق العديد من المباني وأسطح العمارات العالية، وبعد انتهاء الصلاة، توجه المشاركون إلى موقع البؤرة الرعوية، التي أقامها مستوطنون في 22 حزيران/ يونيو الماضي، وأحضروا لها عشرات الأبقار.





وأضاف أن المستوطنين حاولوا الاعتداء على مواطني القرية برشقهم بالحجارة وضربهم بالعصي، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، ما أدى لإصابة مواطن بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في يده.





في السياق، أصيب شاب بجراح متوسطة، برصاص مستوطن في الكتف، حيث وصل إلى مستشفى الميزان من بيت أمر.





في السياق، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، الرصاص صوب مركبة أحد المواطنين قرب طريق المربعة المحاذية لقرية تل جنوب غرب نابلس.



وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في نابلس، أحمد جبريل، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص تجاه مركبة تستقلها عائلة على طريق المربعة، ما أدى إلى تحطم زجاجها، وإصابة السائق بشظايا الزجاج، وتم تقديم العلاج اللازم له



