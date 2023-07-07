شؤون فلسطينية

إصابة حرجة جداً برصاص الاحتلال شمال رام الله

إصابة حرجة جداً برصاص الاحتلال شمال رام الله
قوات الاحتلال في نابلس - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أصيب مواطن بجراح حرجة جداً عصر اليوم الجمعة، بعد استهدافه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية أم صفا شمال رام الله.

وقال عضو مجلس قروي أم صفا، محمد بحر، إن جنود الاحتلال أطلقوا النار على الشاب، وأصابوه في منطقة البطن، خلال تواجده في المنطقة الشمالية من القرية المعروفة باسم "الراس"، فيما وصفت وزارة الصحة الإصابة بالحرجة جدا، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وشهدت أم صفا منذ ساعات الظهيرة تواجدا مكثفا لقوات الاحتلال، بالتزامن مع صلاة الجمعة التي أداها أهالي القرية في ساحة المجلس القروي، تمهيداً للانطلاق في مسيرة احتجاجا على إقامة بؤرة استيطانية قرب المدخل الجنوبي للبلدة.

وأوضح بحر، أن جيش الاحتلال أغلق كافة مداخل أم صفا، ونشر جنوده فوق العديد من المباني وأسطح العمارات العالية، وبعد انتهاء الصلاة، توجه المشاركون إلى موقع البؤرة الرعوية، التي أقامها مستوطنون في 22 حزيران/ يونيو الماضي، وأحضروا لها عشرات الأبقار.

وأضاف أن المستوطنين حاولوا الاعتداء على مواطني القرية برشقهم بالحجارة وضربهم بالعصي، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، ما أدى لإصابة مواطن بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في يده.

 في السياق، أصيب شاب بجراح متوسطة، برصاص مستوطن في الكتف، حيث وصل إلى مستشفى الميزان من بيت أمر.

في السياق، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، الرصاص صوب مركبة أحد المواطنين قرب طريق المربعة المحاذية لقرية تل جنوب غرب نابلس.

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في نابلس، أحمد جبريل، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص تجاه مركبة تستقلها عائلة على طريق المربعة، ما أدى إلى تحطم زجاجها، وإصابة السائق بشظايا الزجاج، وتم تقديم العلاج اللازم له


أخبار ذات صلة

شاهد: وزير الحكم المحلي يتفقد عدداً من المشاريع في قطاع غزة

شاهد: وزير الحكم المحلي يتفقد عدداً من المشاريع في قطاع غزة

إصابة حرجة جداً برصاص الاحتلال شمال رام الله

إصابة حرجة جداً برصاص الاحتلال شمال رام الله

صور.. خمس إصابات برصاص الاحتلال خلال قمعه لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية

صور.. خمس إصابات برصاص الاحتلال خلال قمعه لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية

تفاصيل لقاء اشتية ووزير الخارجية العُماني في رام الله

تفاصيل لقاء اشتية ووزير الخارجية العُماني في رام الله

إصابات بمواجهات مع الاحتلال في مناطق متفرقة بالضفة

إصابات بمواجهات مع الاحتلال في مناطق متفرقة بالضفة

المالكي ونظيره العُماني يوقعان اتفاقية إنشاء لجنة للتعاون الثنائي بين حكومتي البلدين

المالكي ونظيره العُماني يوقعان اتفاقية إنشاء لجنة للتعاون الثنائي بين حكومتي البلدين

سرايا القدس بطولكرم تنعى أحد عناصرها استشهد خلال الإعداد والتجهيز

سرايا القدس بطولكرم تنعى أحد عناصرها استشهد خلال الإعداد والتجهيز

الرئيس عباس يلتقي بوزير الخارجية العُماني في رام الله

الرئيس عباس يلتقي بوزير الخارجية العُماني في رام الله

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

النيابة العامة تواصل أعمال مؤتمرها السنوي الحادي عشر لليوم الثاني

النيابة العامة تواصل أعمال مؤتمرها السنوي الحادي عشر لليوم الثاني

تفاصيل لقاء الشيخ بوزير خارجية سلطنة عُمان في رام الله

تفاصيل لقاء الشيخ بوزير خارجية سلطنة عُمان في رام الله

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في صور باهر بالقدس المحتلة

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في صور باهر بالقدس المحتلة

وزارة القدس: تبرئة الشرطي قاتل الشهيد الحلاق تشجيع على المزيد من الجرائم

وزارة القدس: تبرئة الشرطي قاتل الشهيد الحلاق تشجيع على المزيد من الجرائم

الشؤون المدنية: الاحتلال سيسلم جثمان الشهيد علاء قيسية مساء اليوم

الشؤون المدنية: الاحتلال سيسلم جثمان الشهيد علاء قيسية مساء اليوم

فصائل فلسطينية تُعقّب على اغتيال الاحتلال شابيْن في نابلس

فصائل فلسطينية تُعقّب على اغتيال الاحتلال شابيْن في نابلس

مستوطنون يستولون على أرض شرق الخليل وينصبون خيمة فيها

مستوطنون يستولون على أرض شرق الخليل وينصبون خيمة فيها

المرور بغزة: أربع إصابات في 12 حادث سير خلال 24 ساعة الماضية

المرور بغزة: أربع إصابات في 12 حادث سير خلال 24 ساعة الماضية

منوعات

شاهد.. ياسمين صبري تتألق بإطلالة &quot;كاجول&quot; سعرها خيالي

شاهد.. ياسمين صبري تتألق بإطلالة "كاجول" سعرها خيالي

بالفيديو.. أحمد سعد ومحمد صلاح يرقصان على &quot;اليوم الحلو ده&quot;

بالفيديو.. أحمد سعد ومحمد صلاح يرقصان على "اليوم الحلو ده"

بسبب المشاهد الجريئة.. إيمان أيوب ترفض تقديم هذه الأدوار

بسبب المشاهد الجريئة.. إيمان أيوب ترفض تقديم هذه الأدوار

شاهد.. دينا الشربيني تستذكر والدها بكلمات مؤثرة

شاهد.. دينا الشربيني تستذكر والدها بكلمات مؤثرة

شاهد.. شاكيرا توجّه رسالة لحبيبها السابق بإطلالتها الأخيرة

شاهد.. شاكيرا توجّه رسالة لحبيبها السابق بإطلالتها الأخيرة

بالصور.. مايا دياب تتصدر الترند بظهور جريء ومثير لها

بالصور.. مايا دياب تتصدر الترند بظهور جريء ومثير لها

نجوى كرم تثير الجدل بما قالته عن إلغاء حفل حماقي وهيفاء بلبنان

نجوى كرم تثير الجدل بما قالته عن إلغاء حفل حماقي وهيفاء بلبنان

ما حقيقة تقديم فندق تابع لإسعاد يونس لحم (حمير)؟

ما حقيقة تقديم فندق تابع لإسعاد يونس لحم (حمير)؟

نادين نجيم تثير قلق جمهورها بسبب رسائل مؤثرة لأطفالها

نادين نجيم تثير قلق جمهورها بسبب رسائل مؤثرة لأطفالها

بالصور.. غادة عبد الرازق تتألق بحقيبة سعرها خيالي

بالصور.. غادة عبد الرازق تتألق بحقيبة سعرها خيالي

عربي

سوريا: مصرع 16 شخصاً جراء حادث سير في حمص

سوريا: مصرع 16 شخصاً جراء حادث سير في حمص

الجزائر تُقدم منحة بقيمة 30 مليون دولار لإعادة إعمار جنين

الجزائر تُقدم منحة بقيمة 30 مليون دولار لإعادة إعمار جنين

صحيفة إسرائيلية: سلاح الجو هاجم دمشق الليلة ولم يتم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي

صحيفة إسرائيلية: سلاح الجو هاجم دمشق الليلة ولم يتم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي

شاهد: قصف إسرائيلي يستهدف محيط بلدة كفرشوبا الحدودية اللبنانية

شاهد: قصف إسرائيلي يستهدف محيط بلدة كفرشوبا الحدودية اللبنانية