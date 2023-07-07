شؤون فلسطينية

صور.. خمس إصابات برصاص الاحتلال خلال قمعه لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية

صور.. خمس إصابات برصاص الاحتلال خلال قمعه لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب خمسة شبان بالرصاص المعدني وشظايا الرصاص الحي خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم التي انطلقت إحياء للذكرى الثانية عشرة لانطلاقها.

وأفاد الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية، مراد شتيوي ان مواجهات عنيفة جدا اندلعت بعد انطلاق المسيرة مباشرة استخدم فيها جنود الاحتلال الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط مما أدى لوقوع 4 إصابات بالرصاص المعدني واصابة خامسة بشظايا الرصاص الحي في اليد عولجوا جميعهم ميدانيا.

وأوضح شتيوي، أن جنود الاحتلال اقتحموا البلدة تحت غطاء كثيف من إطلاق الرصاص الحي المتواصل ولاحقوا الشبان في محيط مسجد عمر بن الخطاب ونصبوا كمائن بهدف اعتقال الشبان دون تسجيل أية اعتقالات.

وشارك في المسيرة التي دعت إليها حركة فتح وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان ولجان المقاومة الشعبية ع اللواء رافع رواجبة محافظ محافظة قلقيلية ولجان المقاومة الشعبية وكوادر هيئة مقاومة الجدار والاستيطان والمئات من أبناء البلدة الذين حملوا العلم الفلسطيني ورايات العاصفة ورددوا الشعارات الوطنية الداعية لاستمرار المقاومة حتى إنهاء الاحتلال.


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