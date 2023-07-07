شؤون فلسطينية

تفاصيل لقاء اشتية ووزير الخارجية العُماني في رام الله

تفاصيل لقاء اشتية ووزير الخارجية العُماني في رام الله
اشتية يلتقي وزير الخارجية العماني في رام الله
رام الله - دنيا الوطن
‎قال رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الجمعة، إن الحكومة في إسرائيل حكومة دموية تقوم على القتل وتكثيف الاستيطان.

جاء ذلك خلال استقباله وزير خارجية سلطنة عمان،  بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، في رام الله حيث بحث معه تعزيز التعاون.

وكان الرئيس محمود عباس استقبل في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، اليوم الجمعة، البوسعيدي والوفد المرافق له.

وأطلع الرئيس عباس الوزير العُماني، على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، في ظل تواصل العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، كما حصل في جنين ونابلس وغيرها من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وما يصاحبها من أعمال الاستيطان وهدم المنازل والقتل والتمييز العنصري، الأمر الذي يدمر ما تبقى من حل الدولتين.



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