سرايا القدس بطولكرم تنعى أحد عناصرها استشهد خلال الإعداد والتجهيز

رام الله - دنيا الوطننعت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين - كتيبة طولكرم، اليوم الجمعة، شهيدها الشاب مهدي الحلو (20 عاماً)، والذي استشهد خلال الإعداد والتجهيز في المخيم.وقالت سرايا القدس في بيانها العسكري: "يمضي الشهيد الحلو إلى ربه بعد حياةٍ مباركةٍ حافلةٍ بالعطاء والجهاد في سبيل الله، نحسبه من الشهداء الأبرار ولا نزكي على الله أحداً".يشار إلى أن قوات الاحتلال اغتالت شابيْن وأصابت ثلاثة آخرين، صباح اليوم، عقب اقتحامها البلدة القديمة في نابلس ومحاصرتها أحد المنازل.