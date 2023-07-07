شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يلتقي بوزير الخارجية العُماني في رام الله

الرئيس عباس يلتقي بوزير الخارجية العُماني في رام الله
الرئيس يستقبل وزير الخارجية العُماني
رام الله - دنيا الوطن
التقى الرئيس محمود عباس، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، اليوم الجمعة، بوزير الخارجية العُماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، والوفد المرافق له.

وأطلع الرئيس عباس، الوزير العُماني، على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، في ظل تواصل العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، كما حصل في جنين ونابلس وغيرها من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وما يصاحبها من أعمال الاستيطان وهدم المنازل والقتل والتمييز العنصري، الأمر الذي يدمر ما تبقى من حل الدولتين.

وأكد الرئيس عباس "أهمية وجود حراك عربي ودولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، كمخرج وحيد لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وثمن الرئيس عباس مواقف سلطنة عمان الداعمة للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية، مشدداً على "عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين".

كما ثمن مواقف سلطان عمان جلالة السلطان هيثم بن طارق، في دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة في المحافل الدولية، وعلى الصعد كافة.

بدوره، سلم وزير الخارجية العُماني رسالة خطية من جلالة السلطان هيثم بن طارق إلى الرئيس محمود عباس، تناولت دعوة للرئيس لزيارة سلطنة عُمان، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والتأكيد على موقف السلطنة الثابت في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

وحضر اللقاء: عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير زياد أبو عمرو، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ونائب رئيس الوزراء، وزير الإعلام نبيل أبو ردينة، وقاضي قضاة فلسطين الشرعيين محمود الهباش، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير فلسطين لدى الأردن عطا الله خيري.




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