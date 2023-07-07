شؤون فلسطينية

العالول: حكومة نتنياهو الفاشية أتت ومهمتها ارتكاب جرائم ضد الشعب الفلسطيني

العالول: حكومة نتنياهو الفاشية أتت ومهمتها ارتكاب جرائم ضد الشعب الفلسطيني
محمود العالول
رام الله - دنيا الوطن
قال محمود العالول، نائب رئيس حركة (فتح)، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقوم بإصرار بعمليات إعدام بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وآخرها ما جرى صباح اليوم الجمعة في البلدة القديمة من مدينة نابلس، ما أدى إلى استشهاد الشابين حمزة مقبول وخيري شاهين، وإصابة ثلاثة آخرين.

وأضاف العالول، في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، أن "جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا تنفذ كل لحظة ويوم، وكانت الجريمة الكبرى في جنين ومخيمها قبل يومين، التي أدت إلى استشهاد 12 مواطناً، وأحدثت دماراً وخراباً واسعاً".

وتابع أن "حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة الفاشية، أتت ومهمتها ارتكاب جرائم ضد شعبنا، معتقدة أنها بذلك ستحسم الصراع بالعنف والطائرات والقتل والترويع وتصدير الرعب إلى قلوب الفلسطينيين".

وأشار نائب رئيس حركة (فتح) إلى "أن الاحتلال واهم أنه بارتكابه الجرائم وإعدام الشبان سيضع حدا للصراع، لأن كل شاب يستشهد يخرج خلفه العشرات يريدون أن يستشهدوا، لأننا شعب لا يمكن أن يستسلم أو يتنازل عن حقوقه".

وبين العالول أن "العالم يعرف صلف هذه الحكومة الفاشية، وموقفها الواضح ضد الإنسانية وحقوق الإنسان، وهي مسألة محرجة للعالم"، موجهاً رسالة للمجتمع الدولي أن "الإدانة والاستنكار لا تكفي لوقف هذه الجرائم".

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