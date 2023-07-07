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سوريا: مصرع 16 شخصاً جراء حادث سير في حمص

سوريا: مصرع 16 شخصاً جراء حادث سير في حمص
مصرع 16 شخصاً جراء حادث سير في حمص
رام الله - دنيا الوطن
لقي16 شخصاً، مصرعهم، فجر اليوم الجمعة، جراء حادث سير على طريق حمص تدمر بالقرب من مفرق قرية الجميلية بريف حمص الشرقي.

وقال العميد مهذب المودي، مدير الدفاع المدني بحمص، إن "غرفة العمليات تلقت نداء استغاثة حول وجود أشخاص عالقين ضمن آليتين، جراء تصادمهما قرب مفرق قرية الجميلية، وعلى الفور توجهت كوادر الإنقاذ إلى المكان".

وأوضح أنه "بعد إخراج العالقين تبين وفاة 16 شخصاً، بينهم نساء وأطفال وتم نقل الجثامين إلى مشافي حمص وإزالة آثار الحادث"، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا).

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