تفاصيل لقاء الشيخ بوزير خارجية سلطنة عُمان في رام الله

رام الله - دنيا الوطنالتقى حسين الشيخ، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، اليوم الجمعة، في مكتبه برام الله، بوزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي والوفد المرافق له في زيارتهم لفلسطين.وقال الشيخ في تغريدة عبر موقع (تويتر): "تباحثنا في التطورات والمستجدات الأخيرة وضرورة التحرك العربي المشترك لوقف العدوان الاسرائيلي المتواصل ضد الشعب الفلسطيني".وأضاف الشيخ، أنه تم التباحث "في تعميق وتمتين أواصر العلاقات الأخوية بين فلسطين وعُمان".ووصل وزير خارجية سلطنة عمان، صباح اليوم، إلى مقر الرئاسة في مدينة رام الله على متن طائرة مروحية أردنية، حيث كان في استقباله وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي.وتوجه الوزير البوسعيدي والمستقبلون إلى ضريح الشهيد الرئيس ياسر عرفات، حيث وضع الوزير الضيف إكليلاً من الزهور على الضريح وقرأ الفاتحة.ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية العماني مع الرئيس محمود عباس لنقل رسالة من سلطان عُمان هيثم بن طارق، "تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها، والتأكيد على موقف السلطنة الثابت في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة".