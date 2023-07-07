جماهير غفيرة في نابلس تشيّع جثماني الشهيدين مقبول وشاهين

رام الله - دنيا الوطنشيّعت جماهير غفيرة من أبناء الشعب الفلسطيني في محافظة نابلس، اليوم الجمعة، جثماني الشهيدين حمزة مقبول (32 عاماً)، وخيري شاهين (34 عاماً) إلى مثواهما الأخير في المقبرة الشرقية بالمدينة.وأفادت مصادر محلية بأن موكب التشييع انطلق من أمام مستشفى رفيديا الحكومي، وصولاً إلى ميدان الشهداء وسط المدينة، حيث أقيمت صلاة الجنازة، ومن ثم جاب المشيعون أزقة البلدة القديمة حاملين جثماني الشهيدين على الأكتاف، وسط ترديد للهتافات الغاضبة والمنددة بالجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا.ووصل المشيعون إلى المقبرة الشرقية في المدينة، حيث تمت مواراة الشهيدين الثرى، وسط حالة من الحزن والغضب الشديد.ويذكر أن قوات الاحتلال اقتحمت في وقت مبكر من صباح اليوم، حارتي الفقوس والحبلة في البلدة القديمة بنابلس، وأعدمت الشهيدين مقبول وشاهين، كما أدى الاقتحام لإصابة ثلاثة آخرين بالرصاص.