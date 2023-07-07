فتوح يدين إعدام الاحتلال شابيْن في نابلس

رام الله - دنيا الوطنأدان روحي فتوح، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، جريمة إعدام الشابين حمزة مؤيد محمد مقبول (32 عاماً) وخيري محمد سري شاهين (34 عاماً)، التي ارتكبها جيش الاحتلال أثناء اقتحامه مدينة نابلس، اليوم الجمعة.وقال فتوح، في بيان له، إن "ما حدث جريمة حرب وإعدام ميداني من قبل جنود مزودين بتعليمات من المستوى السياسي العنصري، الذي يتحمل المسؤولية الكاملة عن كافة الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين".وأضاف أن "هذه الجرائم لن تؤثر على معنويات شعبنا المنتفض للرد على جرائم الاحتلال ومستوطنيه والانتصار للمقدسات الدينية التي تتعرض للتدنيس اليومي، وأنه مهما ارتكب الاحتلال الفاشي من جرائم، فإن ذلك لن يثني شعبنا عن الصمود والمقاومة لدحره".