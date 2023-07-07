شؤون فلسطينية

فصائل فلسطينية تُعقّب على اغتيال الاحتلال شابيْن في نابلس

فصائل فلسطينية تُعقّب على اغتيال الاحتلال شابيْن في نابلس
خلال نقل جثمان أحد الشهيدين إلى المشفى
رام الله - دنيا الوطن
عقّبت فصائل فلسطينية، في بيانات منفصلة على اغتيال جيش الاحتلال الشابيْن حمزة مؤيد محمد مقبول (32 عاماً)، وخيري محمد سري شاهين (34 عاماً)، في البلدة القديمة بنابلس، صباح اليوم الجمعة.

بدورها، قالت حركة  المقاومة الإسلامية (حماس)، إن "جريمة الاغتيال الجديدةفي نابلس ثمثل إمعاناً في سياسة القتل والإرهاب التي تمارسها حكومة الاحتلال المتطرفة في عدوانها على شعبنا وأرضنا".

وأضافت على لسان الناطق باسمها عبد اللطيف القانوع، أن "اغتيال أبطال المقاومة لن يخمد ثورة شعبنا أو يردع الشباب الثائر عن مواصلة دورهم في الدفاع عن شعبنا وجرائم الاحتلال الصهيوني لن تقابل إلا بمزيد من المقاومة  والعمليات البطولية".

وتابعت الحركة، أن "هذا العدوان المتصاعد على شعبنا ستكون مآلاته وخيمة على الاحتلال وسيمنح الشباب الثائر وكل المقاومين دافعية لاستمرار ردهم على الاحتلال وتوجيه ضرباتهم ضده بكل الوسائل والأدوات".

من جهتها، نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إلى "جماهير شعبنا وأمتنا الشهيدين البطلين: حمزة مؤيد مقبول (32 عاماً)، وخيري محمد شاهين (34 عاماً)، اللذين ارتقيا شهداء إثر جريمة اغتيال صهيونية في البلدة القديمة بمدينة نابلس صباح اليوم".

وقالت الجهاد في تصريح صحفي: "نؤكد أن هذه الدماء التي تزين ساحات المواجهة على امتداد الضفة الباسلة، ستشعل مزيداً من وقود الثأر والانتقام لردع العدو ومنع استقراره على أرضنا، ودافعاً للمقاومين لاستمرار دورهم الجهادي حتى الحرية والخلاص".

من جانبها، نعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الشهيدين،  مؤكدة أن "هذه الجرائم التي يرتكبها الاحتلال وعصابات المستوطنين لن تثني شعبنا عن مقاومة الاحتلال بكل الأشكال والسبل والوسائل المتاحة، ومهما غلت التضحيات".

وقالت الجبهة، إن "هذه الجريمة التي تأتي بعد أيام قليلة من الحملة البربرية على مخيم جنين، يسعى الاحتلال من خلالها إلى اجهاض المقاومة من أجل استكمال نخطط الضم الذي أعلنه ترامب".

بدورها، نددت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية بالجريمة التي اقترفها جيش الاحتلال صباح اليوم في البلدة القديمة بنابلس وإعدامه بدم بارد للشابين حمزة مقبول و خيري شاهين وإصابة عدد آخر بالرصاص الحي.

وقالت المبادرة الوطنية، إن "حكومة الاحتلال التي يتعمد جيشها الفاشي تكرار اقتحامه للبلدات الفلسطينية في محاولة بائسة للتغطية على الفشل الذريع الذي مني به في جنين بفعل بسالة المقاومة وشجاعتها".

وأكدت أن "هذه الجريمة تضاف لسلسة جرائمه الاحتلال البشعة والدموية والتي تستدعي توحيد كل طاقات الشعب الفلسطيني لمقاومة الظلم والعدوان".

وشددت المبادرة الوطنية على أن "ردع الاحتلال عن إجرامه لا يتحقق إلا بمقاومته وفرض المقاطعة والعقوبات على ساسته المجرمين وجنرالاته الفاشيين والاسراع بسحبهم للمحاكم الدولية".


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