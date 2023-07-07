شؤون فلسطينية

مستوطنون يستولون على أرض شرق الخليل وينصبون خيمة فيها

مستوطنون يستولون على أرض شرق الخليل وينصبون خيمة فيها
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين استولوا، صباح اليوم الجمعة، على قطعة أرض في منطقة واد الغروس شرق مدينة الخليل، ونصبوا خيمة فيها.

وأوضح مالك الأرض عبد الكريم القيمري، أن مستوطنين نصبوا خيمة في أرضه الواقعة بمنطقة وادي الغروس، بين مستوطنتي (كريات أربع) و(خارصينا) شرق المدينة، في محاولة للاستيلاء على قطعة الأرض المزروعة باللوزيات، ومساحتها تسعة دونمات.

وأشار القميري، إلى أن أهالي المنطقة نظموا وقفة ضد ممارسات المستوطنين وجيش الاحتلال، مبيناً أن المستوطنين حاولوا غرس الأرض بأشتال الكرمة للسيطرة عليها.

يذكر أن المستوطنين، بحماية جيش الاحتلال، كثفوا من هجماتهم ضد المواطنين وممتلكاتهم في الخليل، بتشجيع من حكومة الاحتلال.

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