دولي

تفاصيل مكالمة هاتفية بين غالانت ونظيره الأميركي بشأن العدوان على جنين

تفاصيل مكالمة هاتفية بين غالانت ونظيره الأميركي بشأن العدوان على جنين
وزير جيش الاحتلال ونظيره الأمريكي - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أجرى وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوآف غالانت، مكالمة هاتفية مع نظيره الأميركيّ، لويد أوستن، مساء الخميس، بشأن عدوان جيش الاحتلال الإسرائيليّ على جنين ومخيمها.

وبحسب بيان صادر عن وزارة جيش الاحتلال، فإن "يوآف غالانت، تحدّث مساء الخميس مع وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، وناقشا نشاطات قوات الجيش الإسرائيلي لتدمير البنية التحتية للإرهاب في جنين"، على حدّ وصف البيان.

وذكر البيان أن غالانت، "أوضح لنظيره الأميركيّ، أهمية العملية في جنين، لمنع الاعتداءات على المواطنين الإسرائيليين وقوات الأمن".

وأضاف: "أكد غالانت أن مقاتلي الجيش الإسرائيلي، تصرفوا بشكل هادف لتدمير البنية التحتية للإرهاب: مخابئ، وشقق، ومستودعات، ومختبرات متفجرات"، وفق تعبيره.

وزعم غالانت أن قوات الاحتلال، "بذلت قصارى جهدها، لتجنُّب إلحاق الأذى بالمدنيين غير المتورطين، بل وسمحت لسكان جنين الذين يحملون تصاريح لمواصلة عملهم في إسرائيل حتى خلال أيام العمليات".

وجاء في البيان أن غالانت، "شكر وزير الدفاع، والإدارة الأميركية على الدعم الذي قدموه لأنشطة القوات الإسرائيلية، وأوضح أن إسرائيل ستواصل الدفاع عن نفسها، ضد أي تهديد، وستتصرف بحسب الضرورة، ضد الإرهاب"، على حد تعبيره.

وشن الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين الماضي، عدواناً على مدينة جنين ومخيمها، استمر ليومين، وأسفر عن استشهاد 12 مواطناً فلسطينياً وإصابة نحو 200 آخرين، ودمار كبير في البنية التحتية.


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