وزير خارجية سلطنة عُمان يصل فلسطين



وكان في استقبال وزير خارجية سلطنة عُمان، الذي وصل مقر الرئاسة في مدينة رام الله على متن طائرة مروحية أردنية، وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي.



وتوجه الوزير البوسعيدي والمستقبلون إلى ضريح الشهيد الرئيس ياسر عرفات، حيث وضع الوزير الضيف إكليلاً من الزهور على الضريح وقرأ الفاتحة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية العماني مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس لنقل رسالة من سلطان عُمان هيثم بن طارق، تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها، والتأكيد على موقف السلطنة الثابت في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.





رام الله - دنيا الوطنوصل وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، اليوم الجمعة، إلى دولة فلسطين.