شؤون فلسطينية

جيش الاحتلال يُصدر بياناً بعد اغتيال شابيْن في نابلس

جيش الاحتلال يُصدر بياناً بعد اغتيال شابيْن في نابلس
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، بياناً بعد اغتيال الشابيْن خيري شاهين وحمزة مقبول في البلدة القديمة بنابلس، صباح اليوم الجمعة.

وزعم جيش الاحتلال في بيانه، أن الشهيديْن "نفذا عملية إطلاق نار أول من أمس الأربعاء على دورية شرطة ومحل تجاري في حي الطور جنوب نابلس".

وقال الجيش، إنه "خلال عملية مشتركة مع (شاباك) في البلدة القديمة بنابلس في محاولة لاعتقال خيري شاهين وحمزة مقبول من سكان نابلس، والمشتبهين بتنفيذ عملية إطلاق نار على دورية شرطة في جبل بارخا، قتُل كلاهما خلال تبادل إطلاق نار".

وادعى جيش الاحتلال، أن "قوات وحدات دوفدوفان وجفعاتي عثرت على الأسلحة التي استخدمت في العملية كما تم اعتقال ثلاثة مطلوبين آخرين".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شابيْن وإصابة ثلاثة آخرين، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مدينة نابلس، صباح اليوم.

وقالت الوزارة، في بيان مقتضب، إن الشهيدين، هما: حمزة مؤيد محمد مقبول (32 عاماً)، وخيري محمد سري شاهين (34 عاماً).

وكانت مصادر محلية، أفادت بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة القديمة وحاصرت أحد المنازل في حارة الحبلة، قبل أن تعدم الشابين حمزة مقبول وخيري شاهين.

وأضافت أن مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال في المكان، أسفرت عن إصابة شابين، أحدهما أصيب بالرصاص في ظهره وقدمه، نقلا إثرها للمستشفى

وأشارت إلى سماع أصوات إطلاق نار كثيفة في المنطقة، فيما وصلت تعزيزات عسكرية إسرائيلية كبيرة للمكان عقب اكتشاف أمر الاقتحام.

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