شؤون فلسطينية

جيش الاحتلال يعلن إصابة جندي بجروح خلال مواجهات في رام الله

جيش الاحتلال يعلن إصابة جندي بجروح خلال مواجهات في رام الله
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة جندي بجروح بعد رشقه بالحجارة خلال اقتحام قرية قبيا برام الله، الليلة الماضية، لافتاً إلى أنه تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

في سياق متصل، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال إنه تم أخذ قياسات منزل منفذ عملية (كدوميم) تمهيداً لهدمه لاحقاً.

ومساء أمس الخميس، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بمقتل جندي وإصابة آخر في عملية إطلاق نار استهدفت مجموعة من الجنود على مفترق (كدوميم) شرق قلقيلية، نفذها الشهيد أحمد ياسين غيظان.

وأفادت مصادر محلية، باندلاع مواجهات عنيفة بين عشرات من الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال خلال اقتحامها قرية قبيا غرب رام الله، مسقط رأس الشهيد غيظان.

أخبار ذات صلة

الآلاف يحيون الفجر العظيم في المسجدين الأقصى والإبراهيمي

الآلاف يحيون الفجر العظيم في المسجدين الأقصى والإبراهيمي

جيش الاحتلال يعلن إصابة جندي بجروح خلال مواجهات في رام الله

جيش الاحتلال يعلن إصابة جندي بجروح خلال مواجهات في رام الله

الصحة: نجاة رضيع وطاقم إسعاف من اعتداء للمستوطنين قرب قلقيلية

الصحة: نجاة رضيع وطاقم إسعاف من اعتداء للمستوطنين قرب قلقيلية

غزة: إحصائية المتنقلين عبر معبر رفح خلال الأسبوع الماضي

غزة: إحصائية المتنقلين عبر معبر رفح خلال الأسبوع الماضي

المالكي يطلع نظرائه على ما يتعرض له شعبنا من انتهاكات وجرائم الاحتلال

المالكي يطلع نظرائه على ما يتعرض له شعبنا من انتهاكات وجرائم الاحتلال

شهيدان وإصابات خلال اقتحام قوات الاحتلال البلدة القديمة في نابلس

شهيدان وإصابات خلال اقتحام قوات الاحتلال البلدة القديمة في نابلس

تعرف على أسعار الذهب في أسواق فلسطين

تعرف على أسعار الذهب في أسواق فلسطين

أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق غزة

أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

وزارة الإعلام: بعثنا برسالة لشبكة الجزيرة احتجاجاً على تجاوزها قواعد العمل المهنية

وزارة الإعلام: بعثنا برسالة لشبكة الجزيرة احتجاجاً على تجاوزها قواعد العمل المهنية

فصائل المقاومة: العدوان فشل أمام صمود شعبنا وما بعد &quot;بأس جنين&quot; ليس كما قبله

فصائل المقاومة: العدوان فشل أمام صمود شعبنا وما بعد "بأس جنين" ليس كما قبله

الاحتلال يعتقل شقيقة منفذ عملية كدوميم ويصيب شابّين بجروح غرب رام الله

الاحتلال يعتقل شقيقة منفذ عملية كدوميم ويصيب شابّين بجروح غرب رام الله

المتطرف سموتريتش يرد على رسالة القسام الأخيرة

المتطرف سموتريتش يرد على رسالة القسام الأخيرة

أبو عبيدة: عملية كدوميم تؤكد جاهزية القسام والمقاومة للرد على الاحتلال في أي مكان

أبو عبيدة: عملية كدوميم تؤكد جاهزية القسام والمقاومة للرد على الاحتلال في أي مكان

مركز فلسطين: الاحتلال يفرج عن 55 شاباً من معتقلي جنين خلال العدوان

مركز فلسطين: الاحتلال يفرج عن 55 شاباً من معتقلي جنين خلال العدوان

الصالح يتفقد مشاريع تطويرية في غزة استعدادا لإطلاق المرحلة الرابعة من برنامج تطوير البلديات

الصالح يتفقد مشاريع تطويرية في غزة استعدادا لإطلاق المرحلة الرابعة من برنامج تطوير البلديات

الخارجية: تبرئة قاتل الشهيد الحلاق دليل أن منظومة القضاء الإسرائيلية جزء من منظومة الاحتلال

الخارجية: تبرئة قاتل الشهيد الحلاق دليل أن منظومة القضاء الإسرائيلية جزء من منظومة الاحتلال

منوعات

بسبب المشاهد الجريئة.. إيمان أيوب ترفض تقديم هذه الأدوار

بسبب المشاهد الجريئة.. إيمان أيوب ترفض تقديم هذه الأدوار

شاهد.. دينا الشربيني تستذكر والدها بكلمات مؤثرة

شاهد.. دينا الشربيني تستذكر والدها بكلمات مؤثرة

شاهد.. شاكيرا توجّه رسالة لحبيبها السابق بإطلالتها الأخيرة

شاهد.. شاكيرا توجّه رسالة لحبيبها السابق بإطلالتها الأخيرة

بالصور.. مايا دياب تتصدر الترند بظهور جريء ومثير لها

بالصور.. مايا دياب تتصدر الترند بظهور جريء ومثير لها

نجوى كرم تثير الجدل بما قالته عن إلغاء حفل حماقي وهيفاء بلبنان

نجوى كرم تثير الجدل بما قالته عن إلغاء حفل حماقي وهيفاء بلبنان

ما حقيقة تقديم فندق تابع لإسعاد يونس لحم (حمير)؟

ما حقيقة تقديم فندق تابع لإسعاد يونس لحم (حمير)؟

نادين نجيم تثير قلق جمهورها بسبب رسائل مؤثرة لأطفالها

نادين نجيم تثير قلق جمهورها بسبب رسائل مؤثرة لأطفالها

بالصور.. غادة عبد الرازق تتألق بحقيبة سعرها خيالي

بالصور.. غادة عبد الرازق تتألق بحقيبة سعرها خيالي

من داخل حمام السباحة.. ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة مثيرة

من داخل حمام السباحة.. ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة مثيرة

منظمة حفل أحمد سعد في تونس تعتذر وتكشف سبب الأزمة

منظمة حفل أحمد سعد في تونس تعتذر وتكشف سبب الأزمة

عربي

صحيفة إسرائيلية: سلاح الجو هاجم دمشق الليلة ولم يتم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي

صحيفة إسرائيلية: سلاح الجو هاجم دمشق الليلة ولم يتم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي

شاهد: قصف إسرائيلي يستهدف محيط بلدة كفرشوبا الحدودية اللبنانية

شاهد: قصف إسرائيلي يستهدف محيط بلدة كفرشوبا الحدودية اللبنانية

الإمارات تقدّم 15 مليون دولار لإعادة التأهيل في جنين

الإمارات تقدّم 15 مليون دولار لإعادة التأهيل في جنين

حزب الله يُصدر بياناً بشأن إجراءات &quot;خطيرة&quot; للاحتلال في بلدة الغجر الحدودية

حزب الله يُصدر بياناً بشأن إجراءات "خطيرة" للاحتلال في بلدة الغجر الحدودية