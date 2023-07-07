جيش الاحتلال يعلن إصابة جندي بجروح خلال مواجهات في رام الله

رام الله - دنيا الوطنأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة جندي بجروح بعد رشقه بالحجارة خلال اقتحام قرية قبيا برام الله، الليلة الماضية، لافتاً إلى أنه تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.في سياق متصل، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال إنه تم أخذ قياسات منزل منفذ عملية (كدوميم) تمهيداً لهدمه لاحقاً.ومساء أمس الخميس، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بمقتل جندي وإصابة آخر في عملية إطلاق نار استهدفت مجموعة من الجنود على مفترق (كدوميم) شرق قلقيلية، نفذها الشهيد أحمد ياسين غيظان.وأفادت مصادر محلية، باندلاع مواجهات عنيفة بين عشرات من الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال خلال اقتحامها قرية قبيا غرب رام الله، مسقط رأس الشهيد غيظان.