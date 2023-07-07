شؤون فلسطينية

المالكي يطلع نظرائه على ما يتعرض له شعبنا من انتهاكات وجرائم الاحتلال

المالكي يطلع نظرائه على ما يتعرض له شعبنا من انتهاكات وجرائم الاحتلال
المالكي يطلع نظرائه على ما يتعرض له شعبنا من انتهاكات وجرائم الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
قد وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، على هامش الاجتماع الوزاري للمكتب التنسيقي لدول حركة عدم الانحياز المنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو، سلسلة لقاءات ثنائية مع نظرائه وزراء خارجية كل من: فنزويلا Yván Gil Pinto، ونيكاراغوا Denis Moncada، و‫العراق فؤاد حسين، وروسيا البيضاء Sergei Aleinik، وإيران حسين أمير عبد اللهيان، ووكيل وزارة الخارجية الروسية Sergey Vershinin.

وأطلع المالكي، نظرائه، وفق بيان للخارجية، اليوم الجمعة، على آخر المستجدات السياسية والميدانية في فلسطين المحتلة، وما يتعرض له شعبنا جراء انتهاكات وجرائم الاحتلال خاصة العدوان الأخير على مدينة جنين ومخيمها.

وأشار الوزير المالكي إلى أهمية القرارات الأخيرة للقيادة الفلسطينية والحراك السياسي والدبلوماسي لترجمة تلك القرارات إلى أفعال وحشد الدعم الدولي لمساندة القضية الفلسطينية. كما بحث معهم سبل تعزيز وتطوير علاقات التعاون مع بلدانهم في مجالات عدة.

ودعا المالكي، خلال لقاءاته، إلى اتخاذ المواقف اللازمة لحماية الشعب الفلسطيني الذي يتعرض إلى معاناة مستمرة من منظومة الاحتلال الاسرائيلي العنصري الفاشي، والعمل على إنهاء الاحتلال الاسرائيلي الذي طال أمده، والذي يمثل الانتهاك الأكبر لحقوق الانسان الفلسطيني.

وطالب بدعم وحماية مبدأ حل الدولتين في مواجهة الإجراءات والممارسات غير الشرعية الاسرائيلية المتمثلة بالاستيطان، وفرض وقائع على الأرض لتكريس نظام الفصل العنصري الأبارتهايد في فلسطين المحتلة.

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