شهيدان خلال اقتحام قوات الاحتلال البلدة القديمة في نابلس

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، صباح اليوم الجمعة، استشهاد شابيْن عقب اقتحام قوات الاحتلال البلدة القديمة في نابلس، ومحاصرة منزل كانا يتواجدان بداخله.



يتبع..















وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة القديمة وحاصرت أحد المنازل في حارة الحبلة، قبل أن تعدم الشابين حمزة مقبول وخيري شاهين.وأضافت أن مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال في المكان، أسفرت عن إصابة شابين، أحدهما أصيب بالرصاص في ظهره وقدمه، نقلا إثرها للمستشفى.وأشارت إلى سماع أصوات إطلاق نار كثيفة في المنطقة، فيما وصلت تعزيزات عسكرية إسرائيلية كبيرة للمكان عقب اكتشاف أمر الاقتحام.