مباشر | تغطية صحفية: شهيدان خلال اقتحام قوات الاحتلال البلدة القديمة في نابلس

عربي

الجزائر تقدم منحة بقيمة 30 مليون دولار لإعادة إعمار جنين

الجزائر تقدم منحة بقيمة 30 مليون دولار لإعادة إعمار جنين
آثار العداون الإسرائيلي على جنين
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الجزائر، الخميس، منح مساهمة مالية بقيمة 30 مليون دولار للمساعدة في إعادة إعمار مدينة جنين بعد عدوان الاحتلال الإسرائيلي الذي استمر ليومين، وأسفر عن استشهاد 13 فلسطينياً وإصابة المئات ودمار واسع في البنية التحتية.

وبحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، فقد "قرر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، منح مساهمة مالية بقيمة 30 مليون دولار للمساعدة في إعادة إعمار مدينة جنين الفلسطينية، وذلك على إثر الاعتداء الهمجي الإجرامي الذي شنته قوات الاحتلال الصهيوني على مدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية".

وأضاف البيان أن "الاعتداء خلف العديد من الضحايا بين الأشقاء الفلسطينيين العزل وألحق دماراً في البنى التحتية مع تشريد العديد من الفلسطينيين الذين تركوا منازلهم بحثاً عن ملاجئ آمنة".

وأعرب عن تضامن الجزائر الدائم مع "نضال الشعب الفلسطيني القابع تحت الاحتلال الصهيوني، ومطالبته بحقوقه الوطنية المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

من جانبه، تقدم الرئيس الفلسطيني محمود عباس ببالغ الشكر والتقدير لتبون على قراره بمنح المساهمة المالية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأعرب الرئيس عباس عن تقديره للرئيس تبون وحكومته وشعب الجزائر الشقيق على الدعم السياسي والاقتصادي الذي تواصل الجزائر تقديمه لدعم الشعب الفلسطيني، ونصرة قضيته العادلة على طريق الحرية والاستقلال".

وصباح الخميس، كشف وزير الحكم المحلي، م. مجدي الصالح، حجم الخسائر والأضرار الأولية للعدوان الإسرائيلي الأخير على جنين.

وأكد في تصريحات خاصة لـ "أستوديو الوطن"، أن هناك دماراً كبيراً خلفه جيش الاحتلال الإسرائيلي في هجمته الأخيرة على مخيم جنين، خصوصاً في البنية التحتية للمخيم ومحيطه.

وأضاف: بأنه كان هناك انقطاع تام في الكهرباء وتجريف لشبكات المياه، وتدمير شبكات الكهرباء والمحولات، مشيراً إلى أن العديد من المباني تم هدمها بشكل كامل بالإضافة إلى مئات المباني التي تضررت بشكل جزئي.

وتابع الصالح: بأن "نحو 3000 مواطن تم إخلاؤهم من المخيم بناءً على طلب الجيش الإسرائيلي".

وقال: "منذ اللحظة الأولى لانسحاب جيش الاحتلال، تواصلنا مع شركة كهرباء الشمال حيث قامت بالدخول للمخيم من أجل توصيل الكهرباء، حيث كانت الخطة منذ البداية كان هدفها إعادة الحياة للمخيم وإعادة السكان إلى منازلهم والخروج والدخول إلى المخيم بكل يسر.

وأضاف: بأن شركة الكهرباء استطاعت من إعادة الكهرباء إلى المخيم والأحياء المحيطة به، فيما سيتم اليوم استبدال بعض الشبكات وإعادة وضع خطوط جديدة للكهرباء، بالإضافة إلى أن الأشغال العامة بدـأت صباح أمس بإعادة فتح الطرقات وترحيل الأنقاض من الشوارع.

وأشار وزير الحكم المحلي إلى التكاتف الذي جرى بين بلدية جنين وجميع البلديات المجاورة في المحافظات الشمالية، حيث كان هناك تعاون كبير في تبادل الكوادر وتقديم المعدات وقاموا بتنظيف المدينة والمخيم.

وفيما يتعلق بحصر الأضرار، أكد الصالح بأنه تم تشكيل لجنة من جهات الاختصاص برئاسة وزارة الحكم المحلي بناء على قرار مجلس الوزراء، حيث ستباشر عملها اليوم من وزارات الاختصاص، وهي الحكم المحلي، الصحة، الاقتصاد الوطني، هيئة مقاومة الجدار، الأشغال العامة والإسكان، الدفاع المدني، بلدية جنين، واللجن الشعبية في المخيم، حيث ستقوم اللجنة بحصر الأضرار بشكل مفصل، وستقدم تقريرها لمجلس الوزراء.

وفيما يتعلق بالأضرار الأولية وحجم الخسائر التي تكبدتها مدينة جنين ومخيمها جراء العدوان الإسرائيلي، قال الصالح: ما بين مباني وطرق وهدم كامل وجزئي بحدود 15 مليون و500 ألف دولار بالإضافة إلى 8- 10 ملايين شيكل شبكات مياه وتقريبا من مليونين إلى 3 ملايين شيكل مواد تتعلق بالكهرباء بالإضافة إلى الخسائر الاقتصادية وغير المنظومة.

وقال الصالح إن قوات الاحتلال تحاول أن تعاقب السكان، حيث أن ما جرى هو معاقبة للسكان لأنهم يحتضنون المقاومة في بيوتهم.

أخبار ذات صلة

الجزائر تقدم منحة بقيمة 30 مليون دولار لإعادة إعمار جنين

الجزائر تقدم منحة بقيمة 30 مليون دولار لإعادة إعمار جنين

صحيفة إسرائيلية: سلاح الجو هاجم دمشق الليلة ولم يتم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي

صحيفة إسرائيلية: سلاح الجو هاجم دمشق الليلة ولم يتم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي

شاهد: قصف إسرائيلي يستهدف محيط بلدة كفرشوبا الحدودية اللبنانية

شاهد: قصف إسرائيلي يستهدف محيط بلدة كفرشوبا الحدودية اللبنانية

الإمارات تقدّم 15 مليون دولار لإعادة التأهيل في جنين

الإمارات تقدّم 15 مليون دولار لإعادة التأهيل في جنين

حزب الله يُصدر بياناً بشأن إجراءات &quot;خطيرة&quot; للاحتلال في بلدة الغجر الحدودية

حزب الله يُصدر بياناً بشأن إجراءات "خطيرة" للاحتلال في بلدة الغجر الحدودية

&quot;التعاون الإسلامي&quot; تدين جرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال بمدينة جنين ومخيمها

"التعاون الإسلامي" تدين جرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال بمدينة جنين ومخيمها

ترحيب عربي برفع مصر وتركيا العلاقات الدبلوماسية لمستوى السفراء

ترحيب عربي برفع مصر وتركيا العلاقات الدبلوماسية لمستوى السفراء

بدء الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية لبحث عدوان الاحتلال على جنين

بدء الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية لبحث عدوان الاحتلال على جنين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل شقيقة منفذ عملية كدوميم ويصيب شابّين بجروح غرب رام الله

الاحتلال يعتقل شقيقة منفذ عملية كدوميم ويصيب شابّين بجروح غرب رام الله

المتطرف سموتريتش يرد على رسالة القسام الأخيرة

المتطرف سموتريتش يرد على رسالة القسام الأخيرة

مركز فلسطين: الاحتلال يفرج عن 55 شاباً من معتقلي جنين خلال العدوان

مركز فلسطين: الاحتلال يفرج عن 55 شاباً من معتقلي جنين خلال العدوان

الصالح يتفقد مشاريع تطويرية في غزة استعدادا لإطلاق المرحلة الرابعة من برنامج تطوير البلديات

الصالح يتفقد مشاريع تطويرية في غزة استعدادا لإطلاق المرحلة الرابعة من برنامج تطوير البلديات

الخارجية: تبرئة قاتل الشهيد الحلاق دليل أن منظومة القضاء الإسرائيلية جزء من منظومة الاحتلال

الخارجية: تبرئة قاتل الشهيد الحلاق دليل أن منظومة القضاء الإسرائيلية جزء من منظومة الاحتلال

التميمي تترأس أعمال مجموعة عمل قطاع البيئة في فلسطين

التميمي تترأس أعمال مجموعة عمل قطاع البيئة في فلسطين

حركة الجهاد: عملية كدوميم رد طبيعي على جرائم الاحتلال

حركة الجهاد: عملية كدوميم رد طبيعي على جرائم الاحتلال

وجهت رسالة لسموتريتش.. كتائب القسام تعلن مسؤوليتها عن عملية (كدوميم)

وجهت رسالة لسموتريتش.. كتائب القسام تعلن مسؤوليتها عن عملية (كدوميم)

منوعات

بسبب المشاهد الجريئة.. إيمان أيوب ترفض تقديم هذه الأدوار

بسبب المشاهد الجريئة.. إيمان أيوب ترفض تقديم هذه الأدوار

شاهد.. دينا الشربيني تستذكر والدها بكلمات مؤثرة

شاهد.. دينا الشربيني تستذكر والدها بكلمات مؤثرة

شاهد.. شاكيرا توجّه رسالة لحبيبها السابق بإطلالتها الأخيرة

شاهد.. شاكيرا توجّه رسالة لحبيبها السابق بإطلالتها الأخيرة

بالصور.. مايا دياب تتصدر الترند بظهور جريء ومثير لها

بالصور.. مايا دياب تتصدر الترند بظهور جريء ومثير لها

نجوى كرم تثير الجدل بما قالته عن إلغاء حفل حماقي وهيفاء بلبنان

نجوى كرم تثير الجدل بما قالته عن إلغاء حفل حماقي وهيفاء بلبنان

ما حقيقة تقديم فندق تابع لإسعاد يونس لحم (حمير)؟

ما حقيقة تقديم فندق تابع لإسعاد يونس لحم (حمير)؟

نادين نجيم تثير قلق جمهورها بسبب رسائل مؤثرة لأطفالها

نادين نجيم تثير قلق جمهورها بسبب رسائل مؤثرة لأطفالها

بالصور.. غادة عبد الرازق تتألق بحقيبة سعرها خيالي

بالصور.. غادة عبد الرازق تتألق بحقيبة سعرها خيالي

من داخل حمام السباحة.. ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة مثيرة

من داخل حمام السباحة.. ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة مثيرة

منظمة حفل أحمد سعد في تونس تعتذر وتكشف سبب الأزمة

منظمة حفل أحمد سعد في تونس تعتذر وتكشف سبب الأزمة

عربي

صحيفة إسرائيلية: سلاح الجو هاجم دمشق الليلة ولم يتم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي

صحيفة إسرائيلية: سلاح الجو هاجم دمشق الليلة ولم يتم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي

شاهد: قصف إسرائيلي يستهدف محيط بلدة كفرشوبا الحدودية اللبنانية

شاهد: قصف إسرائيلي يستهدف محيط بلدة كفرشوبا الحدودية اللبنانية

الإمارات تقدّم 15 مليون دولار لإعادة التأهيل في جنين

الإمارات تقدّم 15 مليون دولار لإعادة التأهيل في جنين

حزب الله يُصدر بياناً بشأن إجراءات &quot;خطيرة&quot; للاحتلال في بلدة الغجر الحدودية

حزب الله يُصدر بياناً بشأن إجراءات "خطيرة" للاحتلال في بلدة الغجر الحدودية