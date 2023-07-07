تفاصيل طقس فلسطين حتى يوم الاثنين المقبل

رام الله - دنيا الوطنتوقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكوناليوم الجمعة، صيفياً عادياً ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها العام، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.وهذه الليلة، يكونلطيفاً في المناطق الجبلية دافئاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.كما يكونيوم غد السبت حار نسبياً إلى حار، حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود درجتين مئويتين، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.وتنبأت الأرصاد بأنالجو يوم الأحد المقبل حار نسبياً إلى حار ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود ثلاث درجات مئوية، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.والإثنين، يكون طقس فلسطين حار نسبياً إلى حار ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة بحيث تبقى أعلى من المعدلها السنوي العام بحدود ثلاث درجات مئوية، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.