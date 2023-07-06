دولي

الأمم المتحدة تجدد إدانتها للعدوان على جنين وتطالب إسرائيل بتحمل مسؤولياتها

الأمم المتحدة تجدد إدانتها للعدوان على جنين وتطالب إسرائيل بتحمل مسؤولياتها
أنطونيو غوتيريش - الأمين العام للأمم المتحدة
رام الله - دنيا الوطن
أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش جميع أعمال العنف ضد المدنيين، داعيا إسرائيل إلى التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، "بما في ذلك واجب ممارسة ضبط النفس واستخدام القوة بشكل متناسب، وواجب تقليل الضرر والإصابة واحترام الحياة الإنسانية والحفاظ عليها".

وقال غوتيريش، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، إنه "شعر بقلق عميق إزاء الأخبار الواردة من جنين في الضفة الغربية المحتلة، وإن الغارات الجوية والعمليات البرية الإسرائيلية في مخيم مكتظ للاجئين كانت اسوأ أعمال عنف تشهدها الضفة الغربية منذ سنوات عديدة، "وكان لها تأثير كبير على المدنيين، بمن فيهم أكثر من مئة جريح وآلاف أجبروا على الفرار".

وأضاف: "تضررت المدارس والمستشفيات. وتعطلت شبكات المياه والكهرباء. ومُنع المحتاجون من الحصول على الرعاية الأساسية والإغاثة".

وشدد الأمين العام على ضرورة أن يحصل جميع الجرحى على الرعاية الطبية، وأن يتمكن العاملون في المجال الإنساني من الوصول إلى كل محتاج.

وأوضح غوتيريش أن استخدام الغارات الجوية لا يتسق مع تنفيذ عمليات إنفاذ القانون، مذكرا إسرائيل- بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال- بأن عليها مسؤولية ضمان حماية السكان المدنيين من جميع أعمال العنف.

وشدد الأمين العام على أن إعادة الأمل للشعب الفلسطيني في عملية سياسية هادفة تؤدي إلى حل قائم على وجود دولتين وإنهاء الاحتلال، "هي بمثابة إسهام ضروري من إسرائيل لأمنها الخاص".

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