شؤون فلسطينية

وزارة الإعلام: بعثنا برسالة لشبكة الجزيرة احتجاجاً على تجاوزها قواعد العمل المهنية

وزارة الإعلام: بعثنا برسالة لشبكة الجزيرة احتجاجاً على تجاوزها قواعد العمل المهنية
وزارة الإعلام - توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الإعلام اليوم الخميس، إنها بعثت "رسالة احتجاج إلى رئيس مجلس إدارة شبكة الجزيرة الإعلامية الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني، حول تجاوز الشبكة قواعد العمل المهنية فيما يتصل بمعالجة الملف الفلسطيني وتغطية أخبار فلسطين، وخصوصا خلال تغطيتها العدوان الأخير على مدينة جنين ومخيمها".

وخلال الرسالة قالت الوزارة إن "ذلك ظهر من خلال عدم التوازن وعدم الالتزام بالموضوعية التي تفرضها مهنية العمل الصحفي عند التعرض للوضع الداخلي الفلسطيني، الأمر الذي من شأنه المساس بالسلم الأهلي والنسيج المجتمعي".

وفيما يلي نص الرسالة: 

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