شؤون فلسطينية

فصائل المقاومة: العدوان فشل أمام صمود شعبنا وما بعد "بأس جنين" ليس كما قبله

فصائل المقاومة: العدوان فشل أمام صمود شعبنا وما بعد "بأس جنين" ليس كما قبله
فصائل المقاومة في جنين
رام الله - دنيا الوطن
أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية في جنين، اليوم الخميس، أن عدوان الاحتلال على جنين ومخيمها فشل أمام صمود الشعب الفلسطيني، لافتين إلى أن خيار المقاومة سيقى ما بقي الاحتلال وأن "ما قبل معركة "بأس جنين" ليس كما قبله".

وقالت الفصائل في بيان لها "إننا  في ظلال معركة "بأس جنين" نؤكد بأن خيار الجهاد والمقاومة باقٍ ما بقي الاحتلال، وأننا سنكون حاضرين عند حسن ظن شعبنا".

وأكدت أن العدوان الذي شنه الاحتلال على أبناء جنين ومخيمها  مستهدفاً المدنيين والبيوت الآمنة والمستشفيات لهو "دليل على فشل هذا العدوان أمام صمود أبناء شعبنا وعجزه عن الوصول الى مجاهدينا والقضاء عليهم كما كان يزعم"

ووجهت فصائل المقاومة خلال البيان رسالة  إلى الاحتلال قائلة له "يكفيك تصوير انتصارات وهمية".

وتابعت "إننا في فصائل المقاومة الفلسطينية نواصل الإعداد والتجهيز على كافة المستويات في سبيل التصدي للعدو الصهيوني عند كل اقتحام واعتداء على أبناء شعبنا في جنين ومخيمها وكل الضفة بعون الله. ونقول لهذا العدو وقيادته، مشيرة إلى إن "ما بعد معركة "بأس جنين" ليس كما قبله".

وشددت خلال البيان على "وحدة كافة فصائل المقاومة في مخيم ومدينة جنين والعلاقات الوثيقة والاتصال والتواصل الدائم مع الجميع في سبيل دحر الاحتلال عن أرضنا وصولا للتحرير بإذن الله".

ووجّهت فصائل المقاومة الشكر إلى "محور المقاومة وجمهوره من صنعاء حتى طهران على ما يقدموه من دعم لنا ولشعبنا".

كما وجهت لشكر إلى الطواقم الطبية وطواقم الدفاع المدني والطواقم الصحفية والإعلام المقاوم والمؤسسات الشعبية والرسمية على ما بذلوه في خدمة أبناء الشعب الفلسطيني

وتوجهت الفصائل بالتحية إلى "أهالي الشهداء والجرحى والأسرى والشعب الفلسطيني ما قدموه من تضحيات  في سبيل الله وطريق العزة والكرامة".

أخبار ذات صلة

وزارة الإعلام: بعثنا برسالة لشبكة الجزيرة احتجاجاً على تجاوزها قواعد العمل المهنية

وزارة الإعلام: بعثنا برسالة لشبكة الجزيرة احتجاجاً على تجاوزها قواعد العمل المهنية

فصائل المقاومة: العدوان فشل أمام صمود شعبنا وما بعد &quot;بأس جنين&quot; ليس كما قبله

فصائل المقاومة: العدوان فشل أمام صمود شعبنا وما بعد "بأس جنين" ليس كما قبله

الاحتلال يعتقل شقيقة منفذ عملية كدوميم ويصيب شابّين بجروح غرب رام الله

الاحتلال يعتقل شقيقة منفذ عملية كدوميم ويصيب شابّين بجروح غرب رام الله

المتطرف سموتريتش يرد على رسالة القسام الأخيرة

المتطرف سموتريتش يرد على رسالة القسام الأخيرة

أبو عبيدة: عملية كدوميم تؤكد جاهزية القسام والمقاومة للرد على الاحتلال في أي مكان

أبو عبيدة: عملية كدوميم تؤكد جاهزية القسام والمقاومة للرد على الاحتلال في أي مكان

مركز فلسطين: الاحتلال يفرج عن 55 شاباً من معتقلي جنين خلال العدوان

مركز فلسطين: الاحتلال يفرج عن 55 شاباً من معتقلي جنين خلال العدوان

الصالح يتفقد مشاريع تطويرية في غزة استعدادا لإطلاق المرحلة الرابعة من برنامج تطوير البلديات

الصالح يتفقد مشاريع تطويرية في غزة استعدادا لإطلاق المرحلة الرابعة من برنامج تطوير البلديات

الخارجية: تبرئة قاتل الشهيد الحلاق دليل أن منظومة القضاء الإسرائيلية جزء من منظومة الاحتلال

الخارجية: تبرئة قاتل الشهيد الحلاق دليل أن منظومة القضاء الإسرائيلية جزء من منظومة الاحتلال

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مركز فلسطين: الاحتلال يفرج عن 55 شاباً من معتقلي جنين خلال العدوان

مركز فلسطين: الاحتلال يفرج عن 55 شاباً من معتقلي جنين خلال العدوان

الصالح يتفقد مشاريع تطويرية في غزة استعدادا لإطلاق المرحلة الرابعة من برنامج تطوير البلديات

الصالح يتفقد مشاريع تطويرية في غزة استعدادا لإطلاق المرحلة الرابعة من برنامج تطوير البلديات

الخارجية: تبرئة قاتل الشهيد الحلاق دليل أن منظومة القضاء الإسرائيلية جزء من منظومة الاحتلال

الخارجية: تبرئة قاتل الشهيد الحلاق دليل أن منظومة القضاء الإسرائيلية جزء من منظومة الاحتلال

التميمي تترأس أعمال مجموعة عمل قطاع البيئة في فلسطين

التميمي تترأس أعمال مجموعة عمل قطاع البيئة في فلسطين

حركة الجهاد: عملية كدوميم رد طبيعي على جرائم الاحتلال

حركة الجهاد: عملية كدوميم رد طبيعي على جرائم الاحتلال

الحركة الأسيرة تؤكد على ضرورة حماية وصون الوحدة الوطنية

الحركة الأسيرة تؤكد على ضرورة حماية وصون الوحدة الوطنية

رام الله: انطلاق أعمال المؤتمر السنوي الحادي عشر للنيابة العامة

رام الله: انطلاق أعمال المؤتمر السنوي الحادي عشر للنيابة العامة

معايعة تستقبل خبراء مختصين في الاتجار غيرالمشروع باللقى الاثرية

معايعة تستقبل خبراء مختصين في الاتجار غيرالمشروع باللقى الاثرية

منوعات

بسبب المشاهد الجريئة.. إيمان أيوب ترفض تقديم هذه الأدوار

بسبب المشاهد الجريئة.. إيمان أيوب ترفض تقديم هذه الأدوار

شاهد.. دينا الشربيني تستذكر والدها بكلمات مؤثرة

شاهد.. دينا الشربيني تستذكر والدها بكلمات مؤثرة

شاهد.. شاكيرا توجّه رسالة لحبيبها السابق بإطلالتها الأخيرة

شاهد.. شاكيرا توجّه رسالة لحبيبها السابق بإطلالتها الأخيرة

بالصور.. مايا دياب تتصدر الترند بظهور جريء ومثير لها

بالصور.. مايا دياب تتصدر الترند بظهور جريء ومثير لها

نجوى كرم تثير الجدل بما قالته عن إلغاء حفل حماقي وهيفاء بلبنان

نجوى كرم تثير الجدل بما قالته عن إلغاء حفل حماقي وهيفاء بلبنان

ما حقيقة تقديم فندق تابع لإسعاد يونس لحم (حمير)؟

ما حقيقة تقديم فندق تابع لإسعاد يونس لحم (حمير)؟

نادين نجيم تثير قلق جمهورها بسبب رسائل مؤثرة لأطفالها

نادين نجيم تثير قلق جمهورها بسبب رسائل مؤثرة لأطفالها

بالصور.. غادة عبد الرازق تتألق بحقيبة سعرها خيالي

بالصور.. غادة عبد الرازق تتألق بحقيبة سعرها خيالي

من داخل حمام السباحة.. ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة مثيرة

من داخل حمام السباحة.. ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة مثيرة

منظمة حفل أحمد سعد في تونس تعتذر وتكشف سبب الأزمة

منظمة حفل أحمد سعد في تونس تعتذر وتكشف سبب الأزمة

عربي

صحيفة إسرائيلية: سلاح الجو هاجم دمشق الليلة ولم يتم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي

صحيفة إسرائيلية: سلاح الجو هاجم دمشق الليلة ولم يتم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي

شاهد: قصف إسرائيلي يستهدف محيط بلدة كفرشوبا الحدودية اللبنانية

شاهد: قصف إسرائيلي يستهدف محيط بلدة كفرشوبا الحدودية اللبنانية

الإمارات تقدّم 15 مليون دولار لإعادة التأهيل في جنين

الإمارات تقدّم 15 مليون دولار لإعادة التأهيل في جنين

حزب الله يُصدر بياناً بشأن إجراءات &quot;خطيرة&quot; للاحتلال في بلدة الغجر الحدودية

حزب الله يُصدر بياناً بشأن إجراءات "خطيرة" للاحتلال في بلدة الغجر الحدودية