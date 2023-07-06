فصائل المقاومة: العدوان فشل أمام صمود شعبنا وما بعد "بأس جنين" ليس كما قبله

رام الله - دنيا الوطنأكدت فصائل المقاومة الفلسطينية في جنين، اليوم الخميس، أن عدوان الاحتلال على جنين ومخيمها فشل أمام صمود الشعب الفلسطيني، لافتين إلى أن خيار المقاومة سيقى ما بقي الاحتلال وأن "ما قبل معركة "بأس جنين" ليس كما قبله".وقالت الفصائل في بيان لها "إننا في ظلال معركة "بأس جنين" نؤكد بأن خيار الجهاد والمقاومة باقٍ ما بقي الاحتلال، وأننا سنكون حاضرين عند حسن ظن شعبنا".وأكدت أن العدوان الذي شنه الاحتلال على أبناء جنين ومخيمها مستهدفاً المدنيين والبيوت الآمنة والمستشفيات لهو "دليل على فشل هذا العدوان أمام صمود أبناء شعبنا وعجزه عن الوصول الى مجاهدينا والقضاء عليهم كما كان يزعم"ووجهت فصائل المقاومة خلال البيان رسالة إلى الاحتلال قائلة له "يكفيك تصوير انتصارات وهمية".وتابعت "إننا في فصائل المقاومة الفلسطينية نواصل الإعداد والتجهيز على كافة المستويات في سبيل التصدي للعدو الصهيوني عند كل اقتحام واعتداء على أبناء شعبنا في جنين ومخيمها وكل الضفة بعون الله. ونقول لهذا العدو وقيادته، مشيرة إلى إن "ما بعد معركة "بأس جنين" ليس كما قبله".وشددت خلال البيان على "وحدة كافة فصائل المقاومة في مخيم ومدينة جنين والعلاقات الوثيقة والاتصال والتواصل الدائم مع الجميع في سبيل دحر الاحتلال عن أرضنا وصولا للتحرير بإذن الله".ووجّهت فصائل المقاومة الشكر إلى "محور المقاومة وجمهوره من صنعاء حتى طهران على ما يقدموه من دعم لنا ولشعبنا".كما وجهت لشكر إلى الطواقم الطبية وطواقم الدفاع المدني والطواقم الصحفية والإعلام المقاوم والمؤسسات الشعبية والرسمية على ما بذلوه في خدمة أبناء الشعب الفلسطينيوتوجهت الفصائل بالتحية إلى "أهالي الشهداء والجرحى والأسرى والشعب الفلسطيني ما قدموه من تضحيات في سبيل الله وطريق العزة والكرامة".