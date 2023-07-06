الاحتلال يعتقل شقيقة منفذ عملية كدوميم ويصيب شابّين بجروح غرب رام الله

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، المواطنة سناري هلال غيظان (25 عاماً)، شقيقة الشهيد أحمد غيظان بعد اقتحام منزل العائلة في قرية قبية، غرب رام الله.وسبق أن اعتقلت قوات الاحتلال الشيخ هلال غيظان، والد الشهيد، وشقيقه الأكبر محمد. وتم الإفراج عن الأخير بعد إخضاعه للتحقيق لدى مخابرات الاحتلال لعدة ساعات.وقالت خضرة غيظان، والدة الشهيد، إن قوات الاحتلال اقتحمت منزل العائلة عصراً ودمرت محتوياته وعاثت فيه خراباً، وحققت مع أفراد الأسرة، قبل أن يجري اعتقال ابنتها سناري، وهي أم لطفلين (3 و4 سنوات) وتحمل درجة البكالوريوس في علم النفس، وكانت قد حضرت الى البيت من منزل زوجها بمجرد ورود خبر عن استشهاد شقيقها برصاص الاحتلال.ودارت مواجهات أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط.وقالت جمعية الهلال الأحمر إن طواقمها تعاملت مع اصابتين بالرصاص الحي في الأطراف خلال اقتحام قوات الاحتلال للقرية.كما استهدفت قوات الاحتلال سيارة المصور الصحفي كريم خمايسة بالرصاص الحي، ما أدى لتحطم زجاجها الخلفي.