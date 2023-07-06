شؤون فلسطينية

المتطرف سموتريتش يرد على رسالة القسام الأخيرة

المتطرف سموتريتش يرد على رسالة القسام الأخيرة
وزير مالية الاحتلال سموترتيش
رام الله - دنيا الوطن
ردّ وزير المالية في حكومة الاحتلال، المتطرف بتسلئيل سموتريتش، مساء اليوم، على بيان كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس التي تبنّت فيه عملية كدوميم موجّهة من خلاله رسالة تحذيرية له.

وقال سموتريتش خلال تصريح صحفي له إن "حماس تتفاخر بأنها نفذت هجوما قرب منزلي، وأقول لهم لست خائفاً وسأواصل العمل في الحكومة للسماح لقواتنا بتدميركم".

وأضاف "سنعمل على تسريع خطط بناء 1100 وحدة استيطانية قريبة من موقع العملية".

وكانت القسام قد قالت في بيان لها: "إن كتائب القسام إذ تعلن مسؤوليتها عن هذه العملية -التي جاءت لتقول للوزير الصهيوني المجرم "سموتريتش" بأن القسام كاد أن يطرق عليك باب بيتك- فإنها تعد الاحتلال بالمزيد بقوة الله".

كما وأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس) مسؤوليتها عن عملية إطلاق النار في مستوطنة (كدوميم) قرب قلقيلية، والتي أسفرت عن مقتل جنديٍ وإصابة آخر بجراحٍ حرجة.

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