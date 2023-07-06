إيران تندد بالعدوان على جنين وتؤكد على دعمها لجبهة المقاومة

رام الله - دنيا الوطننددت إيران بشدة العدوان الإسرائيلي الأخير البري والجوي على مدينة جنين ومخيمها، موكدة على دعمها الجاد لجبهة المقاومة.وجاء ذلك، خلال لقاء وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان بنظيره الفلسطيني رياض المالكي والوفد المرافق له على هامش اجتماع وزراء خارجية حركة عدم الانحياز في باكو، التقى ، مندداً بشدة بالهجوم الجوي والبري الاخير لقوات الاحتلال على مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية مطالبا المجتمع الدولي والأمم المتحدة باتخاذ إجراءات فورية ضد الممارسات اللاإنسانية لكيان الاحتلال.واعتبرعبد اللهيان في هذا الاجتماع العلاقات مع حركة فتح الفلسطينية بأن لها تاريخ طويل، مؤكدا على جدية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دعم جبهة المقاومة ووحدة صفوف الفصائل الفلسطينية ضد الأعمال التعسفية والقمعية للاحتلال الإسرائيلي، معتبرًا اياها ضرورة حتمية لتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني.بدوره، أكد السفير الفلسطيني رياض المالكي على أن "الاحتلال الإسرائيلي لا خطوط حمراء له في عدوانه وهجومه على أبناء فلسطين الأبرياء ويقوم بأعماله الإجرامية دون قيود وبكل ما أوتي من وحشية وجبروت".وتابع المالكي أنه "إذا وقعت مثل هذه الأحداث الاجرامية في أي مكان آخر في العالم فإنها ستواجه ردود فعل دولية جدية للغاية بينما لا يوجد مثل هذا النهج تجاه فلسطين وشعبها".