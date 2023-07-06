دولي

إيران تندد بالعدوان على جنين وتؤكد على دعمها لجبهة المقاومة

إيران تندد بالعدوان على جنين وتؤكد على دعمها لجبهة المقاومة
إيران تندد بالعدوان على جنين وتؤكد على دعمها لجبهة المقاومة
رام الله - دنيا الوطن
نددت إيران بشدة العدوان الإسرائيلي الأخير البري والجوي على مدينة جنين ومخيمها، موكدة على دعمها الجاد لجبهة المقاومة.

وجاء ذلك، خلال لقاء وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان بنظيره الفلسطيني رياض المالكي والوفد المرافق له على هامش اجتماع وزراء خارجية حركة عدم الانحياز في باكو، التقى ، مندداً بشدة بالهجوم الجوي والبري الاخير لقوات الاحتلال على مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية مطالبا المجتمع الدولي والأمم المتحدة باتخاذ إجراءات فورية ضد الممارسات اللاإنسانية لكيان الاحتلال.

واعتبرعبد اللهيان في هذا الاجتماع العلاقات مع حركة فتح الفلسطينية بأن لها تاريخ طويل، مؤكدا على جدية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دعم جبهة المقاومة ووحدة صفوف الفصائل الفلسطينية ضد الأعمال التعسفية والقمعية للاحتلال الإسرائيلي، معتبرًا اياها ضرورة حتمية لتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني.

بدوره، أكد السفير الفلسطيني رياض المالكي على أن "الاحتلال الإسرائيلي لا خطوط حمراء له في عدوانه وهجومه على أبناء فلسطين الأبرياء ويقوم بأعماله الإجرامية دون قيود وبكل ما أوتي من وحشية وجبروت".

وتابع المالكي أنه "إذا وقعت مثل هذه الأحداث الاجرامية في أي مكان آخر في العالم فإنها ستواجه ردود فعل دولية جدية للغاية بينما لا يوجد مثل هذا النهج تجاه فلسطين وشعبها".

أخبار ذات صلة

إيران تندد بالعدوان على جنين وتؤكد على دعمها لجبهة المقاومة

إيران تندد بالعدوان على جنين وتؤكد على دعمها لجبهة المقاومة

صورة: الكشف عن هوية الجندي القتيل في عملية كدوميم

صورة: الكشف عن هوية الجندي القتيل في عملية كدوميم

غالانت يعقب على إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان

غالانت يعقب على إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان

مصرع 16 شخصاً جراء تسرب غاز بأحد أحياء جنوب إفريقيا

مصرع 16 شخصاً جراء تسرب غاز بأحد أحياء جنوب إفريقيا

جيش الاحتلال يُوضح حقيقة إطلاق صاروخ من جنوب لبنان

جيش الاحتلال يُوضح حقيقة إطلاق صاروخ من جنوب لبنان

اختطاف إسرائيلية على يد مليشيات شيعية في العراق.. ونتنياهو يُحمل بغداد المسؤولية

اختطاف إسرائيلية على يد مليشيات شيعية في العراق.. ونتنياهو يُحمل بغداد المسؤولية

صحيفة إسرائيلية: بعد عملية جنين يتعين على المنظومة الأمنية التعامل مع هذه القضية

صحيفة إسرائيلية: بعد عملية جنين يتعين على المنظومة الأمنية التعامل مع هذه القضية

جسور إنترناشيونال ينظم فعالية بجنيف حول المسؤولية الدولية والعدالة المناخية

جسور إنترناشيونال ينظم فعالية بجنيف حول المسؤولية الدولية والعدالة المناخية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الصالح يتفقد مشاريع تطويرية في غزة استعدادا لإطلاق المرحلة الرابعة من برنامج تطوير البلديات

الصالح يتفقد مشاريع تطويرية في غزة استعدادا لإطلاق المرحلة الرابعة من برنامج تطوير البلديات

الخارجية: تبرئة قاتل الشهيد الحلاق دليل أن منظومة القضاء الإسرائيلية جزء من منظومة الاحتلال

الخارجية: تبرئة قاتل الشهيد الحلاق دليل أن منظومة القضاء الإسرائيلية جزء من منظومة الاحتلال

التميمي تترأس أعمال مجموعة عمل قطاع البيئة في فلسطين

التميمي تترأس أعمال مجموعة عمل قطاع البيئة في فلسطين

حركة الجهاد: عملية كدوميم رد طبيعي على جرائم الاحتلال

حركة الجهاد: عملية كدوميم رد طبيعي على جرائم الاحتلال

الحركة الأسيرة تؤكد على ضرورة حماية وصون الوحدة الوطنية

الحركة الأسيرة تؤكد على ضرورة حماية وصون الوحدة الوطنية

رام الله: انطلاق أعمال المؤتمر السنوي الحادي عشر للنيابة العامة

رام الله: انطلاق أعمال المؤتمر السنوي الحادي عشر للنيابة العامة

معايعة تستقبل خبراء مختصين في الاتجار غيرالمشروع باللقى الاثرية

معايعة تستقبل خبراء مختصين في الاتجار غيرالمشروع باللقى الاثرية

دعوات للحشد وإحياء الفجر العظيم في المسجد الأقصى غدًا الجمعة

دعوات للحشد وإحياء الفجر العظيم في المسجد الأقصى غدًا الجمعة

منوعات

بسبب المشاهد الجريئة.. إيمان أيوب ترفض تقديم هذه الأدوار

بسبب المشاهد الجريئة.. إيمان أيوب ترفض تقديم هذه الأدوار

شاهد.. دينا الشربيني تستذكر والدها بكلمات مؤثرة

شاهد.. دينا الشربيني تستذكر والدها بكلمات مؤثرة

شاهد.. شاكيرا توجّه رسالة لحبيبها السابق بإطلالتها الأخيرة

شاهد.. شاكيرا توجّه رسالة لحبيبها السابق بإطلالتها الأخيرة

بالصور.. مايا دياب تتصدر الترند بظهور جريء ومثير لها

بالصور.. مايا دياب تتصدر الترند بظهور جريء ومثير لها

نجوى كرم تثير الجدل بما قالته عن إلغاء حفل حماقي وهيفاء بلبنان

نجوى كرم تثير الجدل بما قالته عن إلغاء حفل حماقي وهيفاء بلبنان

ما حقيقة تقديم فندق تابع لإسعاد يونس لحم (حمير)؟

ما حقيقة تقديم فندق تابع لإسعاد يونس لحم (حمير)؟

نادين نجيم تثير قلق جمهورها بسبب رسائل مؤثرة لأطفالها

نادين نجيم تثير قلق جمهورها بسبب رسائل مؤثرة لأطفالها

بالصور.. غادة عبد الرازق تتألق بحقيبة سعرها خيالي

بالصور.. غادة عبد الرازق تتألق بحقيبة سعرها خيالي

من داخل حمام السباحة.. ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة مثيرة

من داخل حمام السباحة.. ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة مثيرة

منظمة حفل أحمد سعد في تونس تعتذر وتكشف سبب الأزمة

منظمة حفل أحمد سعد في تونس تعتذر وتكشف سبب الأزمة

عربي

صحيفة إسرائيلية: سلاح الجو هاجم دمشق الليلة ولم يتم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي

صحيفة إسرائيلية: سلاح الجو هاجم دمشق الليلة ولم يتم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي

شاهد: قصف إسرائيلي يستهدف محيط بلدة كفرشوبا الحدودية اللبنانية

شاهد: قصف إسرائيلي يستهدف محيط بلدة كفرشوبا الحدودية اللبنانية

الإمارات تقدّم 15 مليون دولار لإعادة التأهيل في جنين

الإمارات تقدّم 15 مليون دولار لإعادة التأهيل في جنين

حزب الله يُصدر بياناً بشأن إجراءات &quot;خطيرة&quot; للاحتلال في بلدة الغجر الحدودية

حزب الله يُصدر بياناً بشأن إجراءات "خطيرة" للاحتلال في بلدة الغجر الحدودية