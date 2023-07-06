شؤون فلسطينية

أبو عبيدة: عملية كدوميم تؤكد جاهزية القسام والمقاومة للرد على الاحتلال في أي مكان

أبو عبيدة: عملية كدوميم تؤكد جاهزية القسام والمقاومة للرد على الاحتلال في أي مكان
أبو عبيدة
رام الله - دنيا الوطن
تحدث أبو عبيدة الناطق باسم (كتائب القسام) الجناح العسكري لحركة (حماس)، مساء اليوم الخميس، عن رد المقاومة على جرائم الاحتلال والتي كان أخرها في جنين، من خلال عمليات تبنتها رسمياً كتائب القسام.

وقال أبو عبيدة في تغريدة له "عندما قالت كتائب القسام بأن جنين ليست وحدها كانت تعي ما تقول جيدًا، فجاء ردنا في "عيلي" على يد القساميين مهند شحادة وخالد صباح لتدفيع العدو ثمن عدوانه على جنين الشهر الماضي".

وأضاف أبو عبيده "تواصلت الضربات كردٍ سريعٍ على عدوانه على المخيم قبل أيام، بعملية بطل الخليل عبد الوهاب خلايلة في قلب "تل أبيب"، ثم بعملية القسامي أحمد ياسين غيظان في "كيدوميم" التي جاءت اليوم لتؤكد من جديد جاهزية القسام والمقاومة الدائمة للرد على العدوان على أي بقعةٍ من أرضنا ومقدساتنا".

وكانت كتائب القسام أعلنت رسمياً عن تنبيها لعملية (كدوميم) التي وقعت مساء الخميسـ والتي قتل فيها جندي إسرائيلي وأصيب آخرون.

وقالت الكتائب في بيان لها، إن منفذ العملية هو الشهيد القسامي أحمد ياسين هلال غيظان من قرية قبيا غرب رام الله، مبينةً أنها تأتي كردٍ سريع على عدوان الاحتلال وتغوله على أهلنا وشعبنا في مخيم جنين، ورداً على تدنيس مقدساتنا، وتمزيق المصحف الشريف في بلدة عوريف.

وأضافت "إن كتائب القسام إذ تعلن مسؤوليتها عن هذه العملية -التي جاءت لتقول للوزير الصهيوني المجرم "سموتريتش" بأن القسام كاد أن يطرق عليك باب بيتك- فإنها تعد الاحتلال بالمزيد بقوة الله، فمن يزرع القتل والإجرام ضد أبناء شعبنا لن يحصد سوى الموت والرعب والهزيمة، وسيبقى مجاهدونا يجرعونه الويلات حتى تطهير أرضنا ومقدساتنا من دنسه، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون".

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