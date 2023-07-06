مركز فلسطين: الاحتلال يفرج عن 55 شاباً من معتقلي جنين خلال العدوان

رام الله - دنيا الوطنأكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن سلطات الاحتلال أفرجت مساء اليوم الخميس، عبر حاجز سالم العسكري عن 55 شاباً ممن قام الاحتلال باعتقالهم خلال العدوان الأخير على مخيم جنين.وأوضح مركز فلسطين ان عشرات المعتقلين الذين تم اختطافهم خلال العدوان على جنين تم عرضهم اليوم على محكمة سالم العسكرية والتي قررت الإفراج عن 55 منهم، بينما مددت اعتقال آخرين لاستمرار التحقيق معهم لفترات مختلفة.وأشار إلى أن سلطات الاحتلال كانت اعتقلت واحتجزت ما يزيد عن 300 مواطن خلال العدوان الأخير على جنين من فجر الاثنين الماضي، الى منتصف ليل الأربعاء أفرج عن غالبيتهم بعد التحقيق، بينما قام بنقل ما يزيد عن 120 معتقلاً الى مركز التوقيف والتحقيق واليوم أفرج عن 55 معتقلاً منهم.واعتبر أن إفراج الاحتلال عن غالبية المعتقلين دون تقديم لوائح اتهام لهم ينفى مزاعم الاحتلال خلال العدوان بأنه اعتقل العشرات من المقاومين ومن لهم صلة بالهجمات على الاحتلال.وكشف مركز فلسطين ان الاحتلال كان خصص منزل كبير تم الاستيلاء عليه خلال العدوان واستخدمه كمركز تحقيق مع المعتقلين الذين تعرضوا بشكل مباشر للتعنيف والضرب والضغط النفسي من أجل تقديم معلومات قد تساعد الاحتلال في الوصول الى المقاومين وأماكن العتاد والسلاح خلال العملية العسكرية على جنين قبل ان يتم الافراج عن عدد كبير منهم ونقل آخرين الى مراكز التوقيف.وطالب مركز فلسطين كافة المؤسسات الحقوقية الدولية، وعلى رأسها الصليب الأحمر الدوليّ بالتدخل لضمان الإفراج عن بقية المعتقلين الذين استخدمهم الاحتلال كرهائن ولم يكن لهم أى صلة بالعمل المقاوم.