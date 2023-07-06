غالانت يعقب على إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان

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رام الله - دنيا الوطنعقب وزير الجيش الإسرائيلي يؤاف غالانت على حادثة إطلاق صاروخ (مضاد للدروع) من لبنان، صباح اليوم الخميس، تجاه المناطق الحدوديةللأراضي الفلسطينية المحتلة.وقال غالانت "أمام أي انتهاك لسيادتنا وتحدي وجودنا سنرد في المكان والزمان المناسبين وبالطريقة التي نختارها بطرق علنية وسرية وبما يجلب ثمنًا باهظًا من المسؤولين عن ذلك".وسبق أن أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أنه "متابعة للتقارير عن إطلاق قذيفة من لبنان في وقت سابق اليوم، بعد فحص آثار الحدث بالقرب من قرية الغجر، اتضح أن المقذوف هو صاروخ مضاد للدروع".