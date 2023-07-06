شؤون فلسطينية

الصالح يتفقد مشاريع تطويرية في غزة استعدادا لإطلاق المرحلة الرابعة من برنامج تطوير البلديات

الصالح يتفقد مشاريع تطويرية في غزة استعدادا لإطلاق المرحلة الرابعة من برنامج تطوير البلديات
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير الحكم المحلي مجدي الصالح استعداد صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية لإطلاق المرحلة الرابعة من برنامج تطوير البلديات منتصف الشهر الجاري والممولة من مجموعة من الشركاء المانحين والحكومة الفلسطينية والتي سيقوم الصندوق من خلالها بتنفيذ مجموعة من المشاريع بتكلفة تقدر ب 100 مليون يورو والتي من المتوقع أن ترتفع إلى 130 مليون يورو بعد تجنيد المزيد من الأموال خلال العام القادم.

‎و شارك الصالح في افتتاح اخر المشاريع التابعة للمرحلة الثالثة من برنامج تطوير البلديات والذي بلغت قيمتها 40 مليون يورو وتم تنفيذها خلال الثلاثة أعوام الماضية والتي كانت مقسمة الى 25,5 مليون يورو لدعم مشاريع البنية التحتية و 15 مليون تمويل إضافي للدعم الطارئ للخدمات البلدية عبر تنفيذ مشاريع كثيفة العمالة لخلق فرص عمل مؤقتة من اجل المساهمة في التخفيف من اثار ارتفاع البطالة.

‎جاء ذلك خلال الزيارة الميدانية للوزير الصالح ومدير عام صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية محمد الرمحي الى مدينة غزة، اليوم الأربعاء، ومحافظ غزة ابراهيم ابو النجا.

‎وجرى خلال الزيارة تفقد مجموعة من المشاريع التطويرية التي تم تنفيذها خلال المرحلة الثالثة من البرنامج، منها مشروع تطوير شارع شملخ (كردش) والذي بلغت قيمته حوالي 400 ألف يورو لرصف مجموعة من الطرق وتطوير البنية التحتية فيها.

كما قام الوزير باسدال الستار عن لوحة جدارية رمزية على شاطئ بحر غزة بمناسبة الانتهاء من تنفيذ 630 مشروع خاصة بالتشغيل والصيانة كثيفة العمالة وفرت ما يزيد عن 6300 فرصة عمل للشباب الفلسطيني من ضمنهم حوالي 1100 فرصة عمل خاصة بالنساء.

‎ وتم ضمن الزيارات وضع حجر الأساس لمشروع تطوير الواجهة البحرية. والذي يعد من المشاريع النوعية والتي سيتم تنفيذها للمرة الأولى في مدينة غزة. وقد تم تصميم هذا المشروع باستخدام تطبيقات التصميم المتمحور حول الإنسان والتي تعتبر بمثابة أدوات عالمية مبتكرة للتصميم بمشاركة مجموعة من الشباب والشابات. وتبلغ المساحة الإجمالية للمنطقة المراد تطويرها حوالي 3420 متراُ مربعا وسيتم تنفيذ المشروع من خلال صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية وبتمويل من الوكالة التنمية الألمانية GIZ.

كما شارك الصالح في زيارة تفقدية لبعض أجزاء مشروع إدارة النفايات الصلبة في قطاع غزة التي شملت زيارة مشروع اغلاق مكب دير البلح المركزي للنفايات الصلبة ومشروع اغلاق مكب نفايات عشوائي في الحي النمساوي بمدينة خان يونس هذا بالإضافة الى زيارة محطة ترحيل النفايات الصلبة في مدينة رفح للاطلاع على المعدات التي تم توريدها. من الجدير ذكره ان مشروع إدارة النفايات الصلبة هو مشروع يخدم 17 بلدية في قطاع غزة بتكلفة تقدر 35 مليون يورو تم الانتهاء من تنفيذه حديثا.

‎ وجرى توقيع عقود تنفيذ مشاريع هامة واستراتيجية لخدمة المحافظات الوطن الجنوبية بتمويل عبر وزارة الحكم المحل.








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