شؤون فلسطينية

الخارجية: تبرئة قاتل الشهيد الحلاق دليل أن منظومة القضاء الإسرائيلية جزء من منظومة الاحتلال

الخارجية: تبرئة قاتل الشهيد الحلاق دليل أن منظومة القضاء الإسرائيلية جزء من منظومة الاحتلال
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أدانت وزارة الخارجية بأشد العبارات إقدام ما تسمى المحكمة المركزية في القدس المحتلة بتبرئة الجندي قاتل الشهيد إياد الحلاق من التهم الموجهة إليه، وقرار شرطة الاحتلال إلحاق المجرم بدورة ضباط.

وقالت "الخارجية"، في بيان لها، اليوم الخميس، إن هذا "دليل جديد على أن ما تسمى المحاكم ومنظومة القضاء في إسرائيل هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال نفسه، وتصدر قراراتها بعيدا عن أي قانون وتوفر أبوابا للهروب وتبرئة المجرمين والقتلة وأشكالا مختلفة من الحماية لهم من المحاسبة، بما يثبت أيضا أن تحقيقات ومحاكم الاحتلال شكلية ووهمية لتضليل العالم وإعطاء الانطباع الكاذب أن لدى دولة الاحتلال محاكم ومساءلة ومحاسبة قانونية، وهذا ما يجب أن تعيه وتفهمه الدول والمحاكم الدولية حتى تتحمل مسؤولياتها في محاسبة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين".

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