التميمي تترأس أعمال مجموعة عمل قطاع البيئة في فلسطين

رام الله - دنيا الوطنترأست رئيس سلطة جودة البيئة نسرين التميمي، اليوم الخميس، اجتماع مجموعة عمل قطاع البيئة، في مقر سلطة جودة البيئة بالبيرة، بحضور نائب رئيس المجموعة قنصل التعاون السويدي جوران باولسن، وممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حسام طبيل، وممثلي عدد من الدول والمنظمات الدولية.وسلطت التميمي الضوء على حالة التصعيد الإسرائيلي والعدوان على مخيم جنين والمدينة، وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية والمنازل والبيئة الفلسطينية، متطرقة إلى العدوان الإسرائيلي المتواصل على البيئة الفلسطينية والاستيلاء على الأراضي، والاستيطان، وتدمير الموارد الطبيعية، والخطط لإقامة مكبات نفايات في الضفة الغربية لصالح الاحتلال الإسرائيلي، ما يعني تدمير البيئة الفلسطينية.وعرضت أهم الإنجازات في قطاع البيئة وتغير المناخ، مثل إطلاق المنصة الوطنية الرقمية للتغير المناخي والبدء بتعديل قانون البيئة الفلسطيني، وحضور المؤتمرات الدولية مثل موتمر الأطراف السابع والعشرين لتغير المناخ، ومؤتمر الأطراف الخامس عشر للتنوع الحيوي.بدوره، استنكر باولسن اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لجنين، مؤكدا ضرورة العمل في قطاع البيئة، في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها فلسطين.من جهته، أكد طبيل أهمية عقد اجتماع مجموعة عمل قطاع البيئة، مبديا الاستعداد لدعم سلطة جودة البيئة في إعداد التقرير الخاص بأهداف التنمية المستدامة.وتناول الاجتماع، عرضا حول التقدم المحرز في إعداد استراتيجية البيئة عبر القطاعية، إضافة لعرض عن الموشرات الخاصة بتقرير المساهمات المحددة وطنيا والخطط التنفيذية.يذكر أن بريطانيا، وكندا، وفرنسا، وألمانيا، وبرنامج الغذاء العالمي، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، يشاركون لأول مرة في اجتماع مجموعة عمل قطاع البيئة .